Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2022-2023 Akademik Yılı Ortak Mezuniyet Töreni ve Üniversitenin 41’inci Kuruluş Yıl Dönümünü, Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlediği etkinlikle kutladı.İZMİR (İGFA) -Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kuruluşunun 41’inci Yılı ve Ortak Mezuniyet Törenini bir arada kutladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler, daha sonra Konak Sabancı Kültür Sarayı’nda devam etti. Etkinliğe; KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Hoca Ahmet YeseviUluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. JanarTemirbekova, Özbekistan Urgenç Tıp Akademisi Direktörü Prof. Dr. RuzibaevRaşidYusupovich, Azerbaycan ve Özbekistan’dan gelen Üniversite temsilcileri ile DEÜ Üst Yönetimi, öğrenciler ve aileleri katıldılar.

DEÜ’nün öğretim ve araştırma faaliyetlerinin niteliğini arttırmaya özen gösterdiğini belirten Rektör Nükhet Hotar, “Her zaman kamu hizmetlerimizin standartlarını yükseltmeye özen gösterdik. Bu süreçte, ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza yeni eserler kazandırmaya; açık, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı ile hareket etmeye dikkat ettik. Geldiğimiz noktada ise ilklerin ve öncülerin simgesi kurumumuzda mensuplarımıza ulusal ve uluslararası hedefler belirledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana; farklı alanlarda birçok ilki ve yeniliği de hayata geçirdik" dedi.

DEÜ’YÜ ANLATTILAR

Üniversitenin kuruluşundan bu yana görev yapan DEÜ mensupları da, 41’inci yılı nedeniyle birer konuşma yaptı. DEÜ’nün İzmir’in gurur kaynağı olduğunu ifade eden İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Avni Egeli, “Öğrencilik, asistanlık ve idari görevlerim nedeniyle yaklaşık yarım asırdır Üniversitemizin kapısından içeri giriyorum. Yaşanan her dakikası ayrı bir gurur olan Üniversitemizin kuruluş yıl dönümünü kutlarım” dedi. DEÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı İbrahim Demirde,“Kurulduğu günden bugüne yeniliğin, girişimciliğin ve değişimin merkeziolan üniversitemizin 41’inci yılını kutluyorum” diye konuştu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Güngör ise, mezun öğrencilere seslenerek, “Dokuz Eylül ailesi ile bağınızı hiçbir zaman koparmayın” dedi.

Mezun öğrenciler adına konuşan DEÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Umut Kafadar da kendilerine hayat yolunda değer katan, kariyerlerinin önünü açan, tüm etkinlikte bizlerin görünür olmasını sağlayan Rektör Hotar’a teşekkür etti.

Törende DEÜ’nün 41 yılını anlatan ‘Kısa Kısa 41. Yıl’ filmi ile Üniversite Tanıtım filmi gösterimi gerçekleştirildi.

Program, derece alan mezunlara belge takdimi, pasta kesimi ve kep atma merasimiile son buldu.