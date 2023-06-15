Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2022-2023 öğretim dönemi mezunlarının en iyi bitirme projelerinin sergilendiği ‘Z Raporu Bitirme Projeleri Sergisi’ açılışı gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’ndeki sergide, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 19 farklı anasanat ve iki farklı anabilim dalından mezun öğrenci eserleri, sanat severlerle buluştu.

Sergi açılışında konuşan DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, serginin geleceğin sanatçı, tasarımcı ve eğitmenlerinin yaratıcı yeteneklerini yansıttığını belirtti. 2011 yılından bugüne düzenlenerek gelenekselleşen etkinliğin, mezun öğrencilerin sanat kariyerlerinin bir parçasını sergileme ve paylaşma fırsatı yakaladığını belirten Prof. Dr. Öztuna, tüm öğrencilere güzel bir kariyer yolculuğu diledi.

Serginin küratörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Neda İsmail Atar ve Dr. Öğr. Üyesi Betül Uslu Özkan’ın yaptığı sergide açılış konuşmalarının ardından, bölümlerinde derece elde eden DEÜ’lü öğrencilere başarı belgeleri takdim edilirken; sergiye katılım gösteren her öğrenciye katılım belgesi ve etkinlik destekçilerine de teşekkür belgeleri verildi.

İzmir Kültürparkiçinde bulunan İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’ndeki sergi, 22 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.