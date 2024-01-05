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Din eğitimi alanında Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alan DEÜ İlahiyat Fakültesi, ortaya koyduğu çalışmalar ve faaliyetleriyle fark yaratıyor. Fakülte, farklı sosyal sorumluluk projelerinden ilahiyat araştırmalarına, tarihe ışık tutan el yazması eserlerin de bulunduğu kütüphanesinden spor yatırımlarına kadar geniş bir alana yayılan faaliyet ve yatırımlarıyla dikkat çekiyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bünyesindeki nitelikli fakülteleriyle fark oluşturuyor.

Din eğitimi alanındaTürkiye’ninen köklü kurumları arasında yer alan DEÜ İlahiyat Fakültesi, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında DEÜ’nün ortaya koyduğu dayanışmada önemli bir rol üstlenmişti. Bölgede gerçekleştirdiği sosyal yardımların dışında Manevi Destek Çadırı kurarak depremzede vatandaşlara danışmanlık hizmeti sunan Fakülte, ücretsiz olan Manevi Destek ve Rehberlik Hattı’nı da hizmete alarak bu yönde destek girişimlerini sürdürmüştü. Bölgedeki depremzede çocukları da unutmayan Fakülte mensupları, DEÜ’nün farklı fakültelerinin girişimleriyle hayata geçirilen “Hepimiz Çocuktuk” isimli projeye katkılarıyla da dikkat çekmişti. İlahiyat araştırmalarına yönelik 500’ü el yazması olmak üzere toplam 70 bin yayınıyla Ege Bölgesi’nin en büyük ihtisas kütüphanesini bünyesinde barındıran DEÜ İlahiyat Fakültesi, aynı zamanda DEÜ’nün önemli spor yatırımlarından birisi olarak dikkat çeken Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nu da yerleşkesinde barındırıyor.

“KENT MOZAİĞİNİN AYRILMAZ PARÇASI”

DEÜ İlahiyat Fakültesi’nin son dönemdeki faaliyetlerine yönelik bilgiler aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Nitelikli kadrosu ve güncel eğitim anlayışıyla yüksek din öğretimini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültemiz, doğru dini bilgi ve bilimsel düşüncenin öneminin farkındalığıyla geleceğin ilahiyatçılarını yetiştirmeye ilk günkü kararlılıkla devam etmektedir. Elbette bunu milli ve manevi değerlerden aldığı ilhamla gerçekleştirmektedir” dedi. İzmir’in Göztepe semtinde şehir ve doğayla bütünleşen özel yerleşkesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Fakültenin, kent mozaiğinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Rektör Hotar, “Örgün, ikinci öğretim ve İLİTAM programlarında yaklaşık 3 bin 200 öğrenciye 70 öğretim elemanıyla hizmet verenFakültemiz, hem eğitim kalitesi hem de sunduğu olanaklarla öğrencilerine değerli bir üniversite deneyimi sunmaya 2023-2024 akademik yılında da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

‘MANEVİ DESTEK ÇADIRI’NA YOĞUN İLGİ

DEÜ İlahiyat Fakültesi tarafından ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği kentlerde kurulan Manevi Destek Çadırı’nın yarattığı etkiye değinen Rektör Hotar, “İlahiyat Fakültemiz tarafından öncesinde ‘Manevi Destek ve Rehberlik’ hattını hizmete açmıştık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bu hat vesilesi ile ücretsiz bir şekilde kesintisiz manevi destek sunmaya çalıştık. Yine Fakülte hocalarımız tarafından Adıyaman’da kurulan ‘Manevi Danışman Çadırı’ ile insanımızın acılarını paylaşmaya, psiko-sosyal ve manevi destek sağlamaya ve onlara muhabbet ile yol göstermeye gayret ettik. Sağ olsunlar manevi destek çadırımıza yoğun ilgi gösterdiler. Tabii sadece bu çadır hizmetimizle değil, oluşturulan manevi ve sosyal destek ekiplerimiz aracılığıyla birçok afetzede vatandaşımızın dertlerine ortak olduk. Onlara bu noktada da bir katkımız olduysa ne mutlu bize” şeklinde konuştu.