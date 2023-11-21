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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Danışma Kurulu toplantısında konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, sanayi-kamu iş birliği çerçevesinde kent paydaşlarıyla, nitelikli işgücü ve yeni proje olanakları yaratmayı hedeflediklerini söyledi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Danışma Kurulu’nun; üniversite-sanayi-kamu iş birliği noktasında ilişkileri geliştirmek, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda akademik çalışmalara ve öğretim faaliyetlerine yön vermek üzere İzmir’in ve Türkiye’nin ekonomisinde söz sahibi kurumların temsilcilerini bir araya getirdiği Danışma Kurulu toplantısı, Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; İzmir Vali Yardımcısı Dr. Fatih Kızıltoprak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ve Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, DEÜ Genel Sekreteri Engin Basmacı, İzmir Defterdarı Şenol Gezer, İzmir Kalkınma Ajansı Proje Uygulama ve İzleme Birim Başkanı Arın Hünler, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ.Cumhurİşbırakmaz, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hakan Ürün, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Arkas Holding CIO’su Mert Oruz, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile DEÜ’ye bağlı birimlerin temsilcileri katıldı. Toplantıda, öğretim faaliyetleri, kamu ve özel sektördeki istihdam ihtiyacı, üniversite-sanayi-kamu işbirliği fırsatları, yenilenebilir ve yeşil enerji sistemleri, sağlık turizmi ve Ar-Ge faaliyetleri konuları konuşuldu.

DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel toplantıda, DEÜ’nün akademik faaliyetlerini, sosyal sorumluluk projelerini ve bu çalışmaların Üniversiteye ve İzmir’e yansımalarını içeren bir konuşma gerçekleştirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güzel, “Kurumumuzun sadece öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine değil aynı zamanda kamusal hizmetlerine ilişkin çalışmalar da yürütmektedir. Kalite ve iş birliklerine odaklanan Üniversitemiz, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde; stratejik planlamalarının oluşturulmasında, elde edilen parametrelerin değerlendirilmesinde paydaşlarının öneri, birikim ve tecrübelerine önem vermektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak kalite ve akreditasyon çalışmaları, akademik faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri ve bu çalışmaların Üniversite ve şehre yansımalarını içeren her türlü faaliyetin içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.