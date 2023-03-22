Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) ile yerli üretime dayalı milli havacılık faaliyetlerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı.İZMİR (İGFA) - DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’in imzaladığı protokol, Ankara’daki Türk Havacılık Uzay Sanayii’nde gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında, DEÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde oluşturulan “Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarı”nın da faaliyet planlaması yapıldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltacak, havacılık ve uzay sanayisindeki gücünü pekiştirecek önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini vurguladı. Protokol kapsamında, ulusal ve uluslararası akreditasyonları ile dünya standartlarında eğitim imkânı sunan DEÜ Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan “Akış Dinamiği ve Benzetim Laboratuvarı”nın da faaliyet planlaması yapıldı.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltacak, havacılık ve uzay sanayisindeki gücünü pekiştirecek önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini vurguladı.

İmzalanan protokolle DEÜ bünyesinde TUSAŞ iş birliği ile kurulan Akış Dinamiği ve Benzetimi Laboratuvarı faaliyetlerine yönelik ana hatların da belirgin hale geleceğini ifade eden Rektör Hotar, “Ülkemizin önemli stratejik değerlerinden biri olan TUSAŞ ile başta havacılık ve uzay mühendisliğimiz olmak üzere ortak çalışma alanlarımız bulunmakta. Araştırma Üniversitesi olarak eşleştirildiğimiz sektörlerimizden biri olan makina elektrikli teçhizat içinde yer alan akış dinamiği alanında, İHA’larda alternatif hidrojen temelli yakıt kullanımı ve depolanmasından, uçaklarımızın aerodinamiğine kadar çok önemli projelere temel teşkil edecek çalışmalar yer almakta. Bu süreçte bu çalışmalarımızı TUSAŞ iş birliği ile düzenlediğimiz laboratuvarımızda hocalarımız ve öğrencilerimizle devam etmekten ve bu alanda TUSAŞ ile protokol yapan ilk üniversite olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Türkiye’nin milli havacılık, uzay ve savunma sanayisinin gereksinim duyduğu alanlarda akademik faaliyetlerini sürdüreceğini ifade eden Rektör Hotar, TUSAŞ’ın ulusal hedeflerine katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Rektör Hotar, tesiste yer alan Milli Muharip Uçak simülasyonunu da test etti.