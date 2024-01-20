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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen yıkıcı depremlerin izlerini silmeyi sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya’da bu kez mescit kurulumu yapıyor.İZMİR (İGFA) -Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ),6 Şubat 2023 tarihindeKahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki büyük depremin ardından örnek dayanışma hareketiyle dikkat çekmişti. Bu süreçte çeşitli sosyal yardım ve destekfaaliyetlerini depremden etkilenen şehirlere ulaştıran DEÜ,bölgeden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlara cevap vermeyi sürdürüyor.

DEÜ bu kez, depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya’da konteyner mescit kurulumu yapıyor.

Malet-2 Konteyner Kentteki mescit hizmeti için kolları sıvayanDokuz Eylül Üniversitesi, tamamlandığında Malatya Valiliğine devredilecek birimine yönelik protokol gerçekleştirdi.Malatya Valiliği ile yapılan protokolü DEÜ adına Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mücahit Vural ve Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker imzaladı.

ACİL DURUMLAR İÇİN KULLANILABİLECEK

180 metrekare alana sahip olan mescit hizmetini değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yapının yalnızca mescit olarak değil; acil durumlarda konaklama amaçlı da kullanılabileceğini belirtti. Mescidin kadın ve erkekler için ayrı bölümlerinin olduğunu ifade eden Rektör Hotar, “Sosyal sorumluluk alanındaki girişimleriyle bu alanda Türkiye’nin en çok faaliyet gerçekleştiren yükseköğretim kurumlarından birisi olan Üniversitemiz, depremlerden etkilenen şehirlere desteğini sürdürmeye devam edecek” dedi.

Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, büyük felaketi yaşadığımız ilk andan itibaren bölgede bulunuyor, ihtiyaçları yerinde gözlemliyoruz. Bugüne kadar afetten etkilenen şehirlerimize sağlıklı içme suyundan barınmaya, atık bertarafından mutfak hizmetine, sağlıktan eğitime kadar geniş yelpazede hizmetler ulaştırdık ve depremin olumsuz izlerini böylelikle silmeye gayret ettik. Bölgeden gelen talepleri de dikkate alan Kurumumuz, bu kez manevi dünyamızı zenginleştirecek bir hizmete daha imza attı. 180 metrekarelik geniş alanı ile aynı anda 180 kişiye kadar hizmet verebilecek olan mescidimizin Malatya’ya ve ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.Mescidimizin kurulumunda emekleri için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

Mescidin 15 güne kadar hizmete açılması bekleniyor.