Deprem felaketinden etkilenen Malatya’daki vatandaşlar için de imkânlarını seferber eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kurduğu mutfak ile yüzlerce vatandaşa sıcak yemek dağıtırken; su arıtma ünitesi ile de temiz suya ulaşım imkânı sunuyor.İZMİR (İGFA) - Milyonlarca insanın hayatını etkileyen ve çok sayıda can kaybına neden olan deprem felaketinin ardından; yaraları sarmak için ilk günden itibaren deprem bölgesinde faaliyet gösteren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’den Malatya’ya kurduğu yardım köprüsü ile de vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Üniversite Rektörlüğü tarafından oluşturulan plan dahilinde; bölgede görev yapan DEÜ ekipleri, bir tarafta eğitim ve beslenme gibi temel alanlarda hizmet sunarken diğer tarafta vatandaşların ve çocukların moral ve motivasyonunu artıracak çalışmaları sürdürüyor.

Bölgede ihtiyaç duyulan hemen her konuda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden ve çalışmaları bizzat yerinde denetleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak, ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda, tarafımıza iletilen talepleri dikkatlice ele alarak ihtiyaçları karşılamaya özen gösteriyoruz. Bu noktada ekiplerimiz, 7/24 esasıyla hizmet üretirken; bölgedeki vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmaya da gayret ediyor. Yardımlaşma ve dayanışmanın daha da önem kazandığı mübarek Ramazan ayında, depremin Malatya’da açtığı yaraları sarmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.

Bu noktada DEÜ ekiplerinin bölgedeki Teknokent’te kurdukları mutfak ile iftar saatlerinde yemek servisi yaptıklarını belirten Rektör Hotar, “Konteyner kentte geçici olarak misafir edilen vatandaşlarımızın beslenmelerine de önem veriyoruz. Bunun için bölgede konumlandırdığımız mutfağımızda düzenli olarak yemek çıkartıyor ve bunları uygun şekilde dağıtıyoruz. Yine ekibimizde çalışan öğrencilerimizin hazırladıkları kurabiye ve tatlıları da, başta çocuklarımız olmak üzere gelen misafirlerimize ikram ediyoruz” dedi.

TEMİZ SU İHTİYACINA DEÜ FORMÜLÜ

Yaşanan deprem felaketten dolayı temiz suya erişimin daha da önemli hale geldiğini hatırlatan Rektör Hotar, “Depreme bağlı olarak altyapıda yaşanan bir takım teknik sıkıntılar nedeniyle bölgede temiz suya ihtiyaç olduğunu gördük. Buradan hareketle üniversite olarak, vatandaşlarımızın su ihtiyacını karşılayacak iki arıtma ünitesini Teknokent koneyner kentte; diğerini de Malatya Belediyesi’nin ekmek ve yemek fabrikasında kurduk. Böylece hem içilebilir hem de gıda amaçlı kullanılabilir suya ulaşım noktasında önemli bir adım attık. Sonuçta üniversite olarak, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına önem veriyoruz. Bu gayretimizin somut sonuçlarını görmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre ve doğa dostu projelere öncülük eden Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin geçtiğimiz günlerde ünitemizi ziyaret etmesini ve çalışmalarımızı takdirle karşıladığını belirtmesi de bizi gururlandırıyor” ifadesinde bulundu.