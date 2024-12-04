Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrenci ve personeline yemek hizmetlerini kendi bünyesinde sunmaya başladı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Merkez Yerleşke yemekhanesinde önlüğünü giyerek öğrencilere yemek servisi yaptı ve yeni sistemin detaylarını anlattı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrenci ve personeline yemek hizmetlerini kendi bünyesinde sunmaya başladı.

Üniversitenin altyapısıyla hazırlanan ilk yemek, DEÜ Merkez Yerleşkesi yemekhanesinde öğrenci ve personel ile paylaşılarak bu anlamlı gelişme kutlandı. EtkinlikteRektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, önlüğünü giyerek hem öğrencilere yemek servisi yaptı hem de yeni sistemin detaylarını anlattı. Yemek hizmetinin artık DEÜ bünyesinde sağlanmasıyla bugüne kadar dışarıdan alınan hizmetin sona erdiğini belirten Rektör Yılmaz, çıkarılan yemeğin hijyenik, kaliteli ve güvenilir bir yemek deneyimi sunacağının altını çizdi.

Rektör Yılmaz, sürecin önemine dair yaptığı konuşmada, “Bugün Üniversitemiz için son derece özel bir gün. Büyük bir memnuniyetle, Üniversitemiz altyapısıyla hazırlanan ilk yemeği öğrencilerimiz ve personelimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemizin yemek hizmeti, bugüne kadar dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlanıyordu. Göreve gelmemizin ardından bu işi üstlenebilecek donanımlı personelimizin olduğunu biliyorduk. Onlara güvendik ve bu yola çıktık. Tarım Kredi Kooperatifi, Et ve Süt Kurumu gibi devlet kurumlarından tedarik edilen malzemelerle titizlikle hazırlanan yemekler, 'Kendi evladımızın önüne koymayacağımız yemeği öğrencimize sunmayacağız' ilkemizi yansıtıyor. Ancak daha önemlisi, standardın üzerine koyarak öğrencilerimize bu hizmeti sürdürülebilir şekilde sunabilmek. Bunu da başarıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum” ifadesinde bulundu.

Rektör Yılmaz, yemekhanedeki sohbet sırasında öğrencilerin yemeklerden duyduğu memnuniyetin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, standartların korunarak bu hizmetin sürdürüleceğine olan inancını ifade etti. Rektör Yılmaz, olumlu geri dönüşlerin motivasyonlarını artırdığını vurguladı.