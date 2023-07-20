Yetkin kadroları ve çağdaş tesisleriyle bölgesel sağlık hizmeti sunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Uygulama Araştırma Hastanesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde “Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi”ni hizmete aldı.İZMİR (İGFA) - Son dönemde bünyesine dahil ettiği poliklinik ve sağlık hizmet birimleri ile büyümesini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi, şehit yakınlarını ve gazileri unutmadı.

DEÜ15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi içerisindeki DEÜ Uygulama Araştırma Hastanesi bünyesinde Türkiye’nin ilk ‘Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi’ kuruldu. Açılışa DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan, şehit yakınları ve Üniversite üst yönetimi katıldı.

Etkinlikte konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Şehitlerimizin bize emanetleri olan ailelerine ve değerli gazilerimize gurur duyduğumuz bir hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Rektör Hotar, “15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkemiz bünyesinde kazandırdığımız, şehit yakınları ve gazilerimize bir vefa örneği olan ‘Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi’mizin açılışının gururunu yaşıyoruz. Hiçbir şekilde karşılığını ödeyemeyeceğimiz, vatanımız için gözünü kırpmadan kendini feda eden kahraman şehitlerimize ve gazilerimize ne yapsak az gelir. Bölgenin en büyük hastanesi olarak hizmete aldığımız birimi ve faaliyetlerini önemsiyoruz. Biz bu çalışmayı bir lütuf olarak değil, geç kalmış bir hizmet olarak görüyoruz. Onlar hiçbir karşılık beklemedi. Dolayısıyla bize düşen, onların hatıralarına, geride bıraktıklarına ve en değerli varlıklarına saygı göstermek; yardımcı olmaktır. Tüm şehitlerimizi ruhu şad olsun, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Bu kıymetli evlatları yetiştiren aziz milletimizi de saygıyla selamlıyorum” dedi.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, açılışını gerçekleştiren birimin şehit yakınları ve gazilere şükranlarının küçük bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Etkinlik sonunda Rektör Hotar’a İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Alphan tarafından tablo hediye edildi.

DEÜ Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ise,Dernek Başkanı Yücel Alphan ile etkinliğe katılan şehit eşlerine 15 Temmuz anısına DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından tasarlanan ve İzmir Meslek Yüksekokulu tarafından üretilen özel anı madalyonlarından takdim etti.