Türkiye’nin ilk Genetik Obezite Tarama Polikliniği Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi bünyesinde kuruldu. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde hizmete açılan poliklinikte 1 öğretim üyesi ve 1 asistan hekim olmak üzere 2 doktor, 1 beslenme ve diyet uzmanı, 1 klinik psikolog ve 1 fizyoterapist hizmet verecek.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), çağımızın en önemli sağlık sorunlarından birisi haline dönüşen obezite ile mücadele etmek için Obezite Polikliniği’ni hizmete aldı. Genetik taramanın yapılacağı ve bu yönüyle Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip olacak merkezde, tamamlayıcı tıp olanakları başta olmak üzere birçok dalda ortak çalışmalar yürütülecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemiz, yaşadığımız pandemi, ekonomik krizve doğal afetlere rağmen, devletimizin verdiği destekle öğrencilerimize ve halkımıza sunduğu hizmeti aralıksız sürdürmektedir. Sağlık hizmetlerimizin niteliğini ve kapasitesini artırmaya gayret gösterdiğimiz bu süreçte kalkınma odaklı bölgesel ve ulusal politikaları destekleyici girişimlere devam ediyoruz. Bu girişimlerden birisi olanObezite Polikliniğimiz ile toplumumuzda sıklıkla görünen önemli bir sağlık sorununa daha uzmanlarımızla birlikte çözüm arayacağız. Haftanın 5 günü açık olacak Obezite Polikliniğimizde, 1 öğretim üyesi ve 1 asistan hekim olmak üzere 2 doktor, 1 beslenme ve diyet uzmanı, 1 klinik psikolog ve 1 fizyoterapist hizmet verecek” dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bölgenin en büyük kapasitesine sahip hastanede hizmete aldıkları Obezite Polikliniği'ndeki uygulamalarla, genetik tanımlama başta olmak üzere birçok ilki halka sunacaklarını söyledi. Sunulacak sağlık hizmetinin vatandaşlara büyük bir katkı sağlayacağını belirterek, "Obezite sorununa çözümler üretilmesi ve genetik tanımlamaların yapılması gibi önemli hedefleri olan Obezite Polikliniğimizden beklentimiz çok büyük. Ülkemizde ilk olmanın gururuyla güzel dönüşlerin olacağını ve merkezimizin daha da büyüyeceğini umuyoruz" dedi.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar da, DEÜ’nün toplumsal ihtiyaçlara yönelik çok özel merkezler kurduğunu belirterek, “Obezite Polikliniğimizin, GETAT binamızda hizmet verecek olması son derece önemli. Bu merkezde iç hastalıkları ve genel cerrahinin yanında birden fazla tıp dalı, tedavi çalışmalarında katkı verecek. Çağımızın en büyük sorununa bu merkez ile çözümler üreteceğiz” diye konuştu.