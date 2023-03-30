Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamındaki girişimlerini sürdürüyor.İZMİR (İGFA) -Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliklerine verdiği önemle de dikkat çekiyor.

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) bünyesinde istihdamı artırmaya ve nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik mesleki eğitim programları oluşturan DEÜ, sanayici ile üniversiteyi buluşturan etkinliklerinin ilkini Kemalpaşa’da gerçekleştirdi.

Kemalpaşa RamadaOtel’de, istihdamı ve eğitimi amaçlayan projelerin tanıtımının yapıldığı toplantıya; Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, DEÜ Rektör YardımcılarıProf. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ile Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zulkadiroğlu, DESEM Müdürü Prof. Dr. Gülüzar Kurt Gümüş vesanayiciler katıldı.

AR-GE VE İNOVASYONU ÖNEMSİYORUZ

Projelere yönelik tanıtım etkinliğinde konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Duygu Özel Demiralp, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri ve inovasyona oldukça değer verdiklerini belirterek, “DEÜ olarak ülkemizin önemli kurumları ile imzaladığımız protokoller ile üniversite-sanayi iş birliklerini önemli bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi. DEPARK bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin projelerinden de bahseden Prof. Dr. Demiralp, etkinliğe katılan sanayicilere DEÜ’nün birimlerini tanıtarak;KOBİ’lere patentleme ve istihdama yönelik sunabilecekleri eğitimler hakkında bilgi verdi.

KAYMAKAM SARI’DAN TEŞEKKÜR

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ise, etkinlikte yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Tüm küresel dalgalanmalara rağmen Kemalpaşa ilçemiz, ekonomik anlamda da sanayi anlamında da İzmir’in lokomotifi olma yolunda hızla ilerliyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi ile bir iş birliği protokolü imzalamıştık. Protokolü imzaladığımız günden bu yana hızla bir takım girişimler oldu. Bu noktada öncelikle katkıları için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ediyoruz. Bugün burada DEÜ’nün kıymetli hocaları, sektör ve bizler için neler yapabileceklerini anlattı, önemli bilgilendirmelerde bulundu. Kendilerine şahsım, ilçemiz ve sanayicilerimiz adınateşekkür ediyorum.”

Üniversite-sanayi işbirliğine her zaman önem verdiklerini kaydeden Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren ise, programda yaptığı konuşmasında,teknolojinin gelişmesine bağlı olarak enerjiye duyulan ihtiyaç ve talebin arttığına dikkat çekti. Programın sonunda, sektör temsilcilerinden gelen sorular, DEÜ’lü akademisyenler tarafından yanıtlandı.