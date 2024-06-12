Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Avrupa Komisyonu tarafından verilen ‘Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü’nün sahibi olan Türkiye’deki dördüncü yükseköğretim kurumu oldu.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Avrupa Komisyonu tarafından verilen ‘Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü’nün (HR Excellence in ResearchAward) sahibi oldu.Araştırmacılar İçin İnsan Kaynakları Stratejisi (Human ResourcesForResearch -HRS4R) ödülünü alma başarısı gösteren Türkiye’dekidördüncüyükseköğretim kurumu olan DEÜ, böylelikle araştırmacıların uluslararası değişiminin yanı sıra kariyer gelişimlerini de destekleyen bir Avrupa Birliği (AB) girişimi olan EURAXESS portalında yer almaya da hak kazandı.

HRS4R Ödülü, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Araştırmacılar Şartı ve Araştırmacıların İşe Alımına İlişkin Davranış Kuralları belgelerini uygulayan kurumlara verilen bir kalite ödülü olarak dikkat çekiyor.

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmelliği Ödülü’nün, özellikle AB araştırma fonlarına başvurularda yürütülen araştırmaların kalitesi ve etkisinin kabul edildiğini gösteren önemli bir ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Ödül için Prof. Dr. İlgi Karapınar’ın başkanlığını yaptığı yönetim komitesi ve Prof. Dr. Azize Ayol’un başkanlığını yaptığı çalışma grubu olmak üzere yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grubun Dokuz Eylül Üniversitesi adına çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Güzel, “Kurumlar HRS4R akreditasyon sürecine katılarak ve bu süreci başarıyla tamamlayarak 'Araştırmada İK Mükemmelliği' ödülünü kazanabilirler. HRS4R ödülü, kurumumuzdaki uluslararası araştırmacıların potansiyellerini desteklemeye elverişli bir çalışma ortamının varlığının göstergesi; Üniversitemizdeki araştırmacı insan kaynağının yetkinliklerini ve sürekli iyileşmedeki kararlılığını belgelendiren bir gelişmedir. Ödül aynı zamanda, uluslararasılaşma stratejimize paralel olarak doktora ve doktora sonrası ile başarılı araştırmacılar için cazibe merkezi olan Üniversitemize önemli bir değer katmıştır” dedi.