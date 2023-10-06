Elsevier ve Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ araştırması açıklandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) 19 bilim insanı yer aldıİZMİR (İGFA) - Bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier ve Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste yayımlandı.

Sıralama, incelenen verilere göre “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki” olarak iki kategoride listelendi. Buna göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın saygın bilim insanlarının yer aldığı listeye 19 akademisyeni ile girmeyi başardı.

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası görünürlüğünü ve akademik saygınlığını artırma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kurumumuz, bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda başarıyla temsil ediliyor.Üniversitemiz, dünya üniversitesi olma hedefi kapsamında önemli bir araştırmada daha güzel neticeler elde etti. Dünya genelinde tanınırlığını ve saygınlığını artıran üniversitemizin kıymetli hocalarına ve başarıya katkı sunan tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“TESADÜF DEĞİL”

DEÜ’nün akademik başarılarının yanında yerli ve yabancı tüm toplumları ilgilendiren önemli çalışmalara ve inovatif buluşlara imza attığını belirten Rektör Hotar, dünyadaki birçok kuruluş tarafından takdir gören çalışmaların, üniversitelerin başarılarının tesadüf olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. "Üniversitemiz; 10 Enstitü, 18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu, 2’si Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere; toplam da 60’ın üzerinde Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir" diyen Hotar, "Çağdaş eğitim sistemi ile geleceğin mimarı olacak gençlere ilham olan hocalarımız, yürüttükleri akademik faaliyetler ile Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları arasına girmeleri gerçekten üniversitemiz adına çok gurur verici bir durum" diye konuştu.