21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde 9’u altın, 2’si bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak İzmir’i gururla temsil eden DEÜ’lü öğrenciler, yaratıcı sunumları ve üstün performanslarıyla festivalde büyük beğeni topladı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde büyük bir başarıya imza attı.

Şile Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona katılan 11 DEÜ’lü öğrenciden 9’u altın madalya kazanarak İzmir’i gururla temsil etti. Türkiye’nin en önemli gastronomi etkinliklerinden biri olan festivale, 24 ülkeden 2 bin yarışmacı katıldı. 140 kişilik uluslararası jüri, DEÜ’lü öğrencilerin yaratıcı ve lezzet dolu sunumlarını büyük bir beğeniyle değerlendirdi. DEÜ ekipleri, bireysel ve takım yarışmalarında sergilediği performansla etkinlik katılımcılarının takdirini kazandı.

DEÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Vekili Doç. Dr. Gözde Türköz Bakırcı, öğrencilerin Uluslararası Aşçılar Birliği (WACS) iş birliği ile gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda DEÜ’yü ve İzmir’i en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti.

9 ALTIN, 2 BRONZ

Yarışmalarda, üniversite düzeyi “Aşçı Balık” kategorisinde Zehra Aslan, “Aşçı Makarna” yarışmasında Safiyye Şen, Melisa İrcan ve Feyza Güler altın madalya; Mert İşeri bronz madalya; “Aşçı Restoran Tatlı” kategorisinde Elif Zehra Avcı ve Barış Keldal, “Ana Yemek” kategorisinde Eren Polat, “Yılın Altın Genç Şefi” kategorisinde Barış Can Kaya ve Eren Kahreman altın madalyaya uzandı. Bu yıl ilk kez “JP-10 Üniversite Düzeyi Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması” kategorisinde de yarışan Barış Keldal, Mert İşeri ve Murat Barut ise sunumlarıyla festivalde bronz madalyaya ulaştılar.