Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik oluşturduğu Akıllı Çardak projesinin ilkini DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi’nde hizmete aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in köklü yükseköğretim kurumu olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), kampüslerinde öğrencilerin kullanımına yönelik oluşturduğu Akıllı Çardak projesinin ilkini hizmete aldı.

DEÜ’nün Türkiye’nin ilk bayrak müzesi olan DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Yerleşkesi’nde kullanıma sunduğu Akıllı Çardak, güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretebiliyor, şarj istasyonu, wi-fi hizmeti, çeşitli oyun ve müzik dinleme imkânı sunabiliyor.

DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğünce hazırlanan projeye ilişkin bilgi veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hazırlanan Akıllı Çardak projemiz ile öğrencilerimiz için kampüslerimizde çok amaçlı aktif dinlenme alanları oluşturuyoruz. Projemize yönelik ilk çıktımızı deneyimleme fırsatı yakaladık ve oldukça memnun kaldık” dedi.

YERLEŞKELERDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Projenin DEÜ yerleşkelerinde yeni öğretim döneminde yaygınlaştırılmasını planladıklarını kaydeden Rektör Hotar, “Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi olarak, üst düzey akademik eğitimin yanı sıra; öğrencilerin ve toplumun hayatını kolaylaştıracak inovatif ve sürdürülebilir çözümler de üretiyoruz. Bu kapsamda, ihtiyaçlar doğrultusunda projelendirilen ve DEÜ Teknik Atölyeler Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan Akıllı Çardak projemizin ilk kullanılabilir örneğini, DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzemizin yerleşkesinde test ettik. Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji olanaklarından yararlanma ve sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda şekillenen projemiz, tamamen çevreye duyarlı şekilde hazırlandı. Çağımız teknolojilerini de içinde barındıran projemizin hayırlı olmasını diliyoruz” bilgisini paylaştı.