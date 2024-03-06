Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ‘2023 yılı B Grubu 2. Dönem Ar-Ge Proje Destek Programı’ kapsamında Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı’na sunduğu 4 projesi, TÜSEB desteği almaya hak kazandı.İZMİR (İGFA) -Türkiye’nin saygın devlet araştırma üniversitelerinden birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ‘2023 yılı B Grubu 2. Dönem Ar-Ge Proje Destek Programı’ kapsamında Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı’na sunduğu 4 araştırma projesi, TÜSEB desteği almaya hak kazandı.

Geliştirdiği projeler ile destek almaya hak kazanan DEÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Şerife Esra Erdal Bağrıyanık, Doç. Dr. Ayşe İpek Polat, DEÜ Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Ayar Kayalı ve Doç. Dr. Pelin Balçık Erçin’i tebrik eden DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulduğu günden bu yana sağlık bilimlerine sunduğu katkılara dikkat çekti. DEÜ’nün alanında öncü sağlık araştırmaları ve geliştirdiği projeler ile sağlık bilimlerinde kendini kanıtladığını ve Türkiye’de önemli bir marka haline geldiğini kaydeden Rektör Vekili Ak, “Mensuplarımızın özverili çalışmalarının saygın bilim kuruluşları tarafından takdir ve destek görmesi ise bizler için gurur kaynağı olmayı sürdürüyor” dedi.

“GELECEĞİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ”

Sağlık bilimlerinin günümüzde nitelikli eğitim, yüksek teknoloji, AR-GE ve inovasyon etrafında şekillendiği belirten Rektör Vekili Ak, bu kavramların yükseköğretim öncülüğünde yenilenmesi ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. DEÜ’nün sağlıktan medikale, biyomühendislikten klinik araştırmalara kadar farklı alan ve branşlarda bilimsel araştırmalar yürüttüğünü aktaran Ak, “Araştırma Üniversitemiz, bilime gönül vermiş akademisyen ve öğrencileri ile yeni projeler geliştirmeye, umut vaat eden çalışmalara imza atmaya ve geleceği yeniden inşa etmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

DESTEK ALAN PROJELER

DEÜ Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Şerife Esra Erdal Bağrıyanık’ın ‘İnsan Karaciğer Fibroz Organoid Modelinin Hücresel Karakterizasyonuve P53 İle Düzenlenen Hücre Dışı Matriks Değişikliklerine Yönelik Mekanizmaların Belirlenmesi’ ve Doç. Dr. Ayşe İpek Polat’ın ‘Pyroxd2: Mitokondriyal Hastalık Nedeni Bir Gen Olabilir Mi?’ adlı araştırma projeleri TÜSEB desteği almaya hak kazanırken; DEÜ Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Hülya Ayar Kayalı’nın ‘Hücre Adhezyon Moleküllerine Hedefli Bir İlaç Taşıma Sisteminin Geliştirilmesi’ ve Doç. Dr. Pelin Balçık Erçin ise ‘Fotodinamik Terapi Uygulamasında İlaç Aday Molekül Ps-5a'nın Hpv Pozitif/Negatif Servikal Kanser Türlerinde Etkinliğinin İncelenmesi’ adlı projeleri TÜSEB’den proje desteği almaya layık görüldüler.