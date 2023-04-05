Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi, ilaç geliştirmeleri ile özellikle kanser alanındaki klinik araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza atmaya hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan DEÜ, sağlık alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan "Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi", ilaç geliştirme çalışmaları ile özellikle kanser alanında olmak üzere tıbbın tüm alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde klinik araştırmalara imza atıyor.

2019 yılında DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları'na uygun olarak İzmir'de oluşturulan merkezde, DEÜ'lü uzmanlar disiplinler arası bir anlayış ile çalışmalarını sürdürüyor. DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Kalite Yönetim Sistemin'e entegre bir biçimde faaliyet gösteren Faz-1 Klinik Araştırma Merkezi, geleceğin tedavi seçeneklerini hastalara bugünden ulaştırılmasını sağlıyor.

DEÜ'nün tıbbın tüm disiplinlerinde uluslararası düzeyde buluşlar yapabilecek kapasitede olduğunu belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemiz, bilimsel üretimin lokomotifi olma özelliğini devam ettiriyor. Tüm dünyanın kullanımına sunulacak yeni ilaçların geliştirilmesinde oldukça önemli olan klinik faz-1 araştırmalarımız için şimdiden heyecanlıyız" dedi.

YERLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ DE GELİŞTİRİLİYOR

Yerli tedavi yöntemleri açısından da önem taşıyan merkez, sahip olduğu nitelikli fiziki altyapısı ile de dikkat çekiyor. Yoğun bakım donanımlı DEÜ Faz-1 Kliniğinin, ISO 15189 akreditasyonuna ve eczane altyapısına sahip olarak çalışmalarını yürüttüğünü kaydeden DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Prof. Dr. Aziz Karaoğlu, "Birimimiz, başarıyla tamamlanmış pek çok klinik araştırma sayesinde edindiği tecrübeyi, vizyoner bakış açısını ve nitelikli hasta bakımı anlayışını, öncü çalışmalarının temeline koymaktadır. Birimimizde hali hazırda büyük bölümü kanser alanında, özellikle hematolojik ve solid kanserler olmak üzere birçok faz-1 çalışma yürütülüyor. Yine birimimizle ortak çalışmalar yürütmek için ulusal ve uluslararası firmalardan talepler de alıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın himayelerinde kurulmuş olan araştırma merkezimiz, yeni ilaç geliştirme çalışmalarına titizlikle devam ettirmeyi sürdürecektir" diye konuştu.