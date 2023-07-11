Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Yapı Malzemesi Laboratuvarı, depremlerin hayatın bir gerçeği haline geldiği ülkemizde önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor.İZMİR (İGFA) - DEÜ’nün Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Yapı Malzemesi Laboratuvarı ise depremlerin hayatın bir gerçeği haline geldiği ülkemizde, yapı stokunu inceleme, bina dayanıklılıkları, projelendirme, yapı malzemelerinin durum analizleri ve kalite kontrolü gibi alanlarda sektöre sağladığı katkı ile önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor.

10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremleriyle ilgili, bölgede yürüttüğü çalışmalarla da dikkat çeken DEÜ’lü bilim insanları, bölgedeki yapı stoku tespiti ve risklerin belirlenmesi için çalışmalar yürütmüş; bina numunelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğindeki çalışma ile İzmir’deki Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nda incelemişti. DEÜ bu kapsamda, deprem bölgesinde hangi yapıların yıkılması gerektiğiyle ilgili de araştırmalar yapmıştı.

DEÜ’nün Yapı Malzemesi Laboratuvarı’nın güncel çalışmalarını değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, laboratuvarın yüklendiği misyon ile kamusal fayda yönünden önemli araştırmalara imza atıldığını hatırlattı.

Laboratuvar bünyesinde özel nitelikli uygulamaların da gerçekleştirildiğini kaydeden Rektör Hotar, “Depremlerin hayatımızın bir parçası haline geldiği ülkemizde, yaşadığımız yapıların dayanıklılıkları, kullanılan malzemelerin durumu ve yapı stoku noktasında gerçekleştirdiğimiz incelemelerle sektöre yol gösteriyor; Üniversitemizin gücünü toplum yararına kullanıyoruz. Eğitim alanında lisansüstü laboratuvar uygulamaları ve bitirme projelerinin de gerçekleştiği laboratuvarımızda, ayrıca araştırma alanında TÜBİTAK gibi kuruluşlarca desteklenen bağımsız ve sektörle ortak yürütülen projelere imza atıyoruz. Afet bölgesinde bulunan mevcut yapı stokunun son halinin değerlendirilmesi, deprem tehlikesi ve risklerinin belirlenmesi adına da çalışmalarımız devam etmektedir” ifadelerinde bulundu.

TÜM LABORATUVARLAR TEK ÇATI ALTINDA

DEÜ, kurum bünyesindeki laboratuvarları tek çatı altında bir araya getirdiği DEÜ Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni (DELAB) kısa bir süre önce hayata geçirmişti.

Yeni sistem sayesinde kişi ve firmalar, artık hem kurum bünyesindeki laboratuvar, cihaz, analiz içeriği ve hizmet bedeli gibi konularda bilgi alabiliyor hem de dijital ortamda sorumlu kişilerle iletişim kurup laboratuvar imkanlarından yararlanabiliyor. Türkiye’deki sayılı araştırma üniversitelerinden birisi olan DEÜ’nün laboratuvar altyapısını ve teknik imkanlarını özel sektörün kullanımına sunduklarını ifade eden Rektör Hotar, bu sayede yenilikçi girişimlerin; katma değeri yüksek ve ticarileşecek fikirlerin önünü açmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Akredite olmuş laboratuvarlara erişim imkânı da sunan (http://delab.deu.edu.tr) internet adresi üzerinden güncel olarak hizmet veriyor.