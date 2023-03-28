Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen İKLİM-DE Projesi ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi tarafından verilen ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri’nde ‘Üniversite’ kategorisinde ödüle layık görüldüİZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Türkiye’deki tüm sektör ve kuruluşlarda mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu ile hareket eden Türkiye Kalite Derneği Ankara Şubesi tarafından verilen ‘İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri’nde, sürdürülebilir yeşil kampüs dönüşümünü hedefleyen “İKLİM-DE” projesi ile ‘Üniversite’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen projenin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Sevinç Özkul yürüttü.

Proje hakkında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İKLİM-DE projesi ile kurumsal yapılanma ve planlamayla birlikte kampüs ortamında kaynak kullanımını azaltmaya yönelik yatırımların desteklenmesini hedeflediklerini ifade etti.

Projenin; iklim değişikliği konularıyla ilgilenen lider sayısını ve akademisyenler tarafından çevre sorunlarıyla ilgili araştırma sayısını artırmak, iklim değişikliğini önlemek üzere dış kaynak yaratma gibi önemli hedefleri bulunduğunu aktaran Rektör Hotar, “Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen kurumumuz, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir çevre ile ilgili çalışmalarında öncü uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Enerji, altyapı, atık yönetimi, su, çevreci ulaşım ve iklim değişikliğiyle ilgili önemli çalışmalara imza atan üniversitemiz, bu alanlarda hem geliştirdiği projelerle yatırımlar da bulunuyor hem de farkındalık faaliyetleri yürütüyor. İKLİM-DE projesi bu alanda geliştirdiğimiz en önemli projelerimizden birisi. Bu proje ile hem doğa dostu bir kampüs dönüşümünü destekliyor hem de yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri ile bu dönüşümün korunmasını ve geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

DEÜ olarak kampüslerde, akademik ve idari birimlerde enerji tasarrufuna büyük önem verdiklerini belirten Rektör Hotar, DEÜ olarak, yenilenebilir enerjiyi desteklediklerini ve bu doğrultudaki yatırımlarını sürdürdüklerini aktardı.

Hotar, yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum düzeyde faydalanmak için DEÜ kampüslerinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulu olduğunu hatırlatarak, "Geri dönüşüm enerji tasarrufuna önemli katkılar sunduğu gibi ekolojik dengenin korunması açısından da büyük önem arz etmekte. Bütün bunların ışığında üniversitemizin geri dönüşüme atfettiği değer ise bir yıl içinde yaklaşık 323 ton atığın geri dönüştürülmesine imkân tanıdı. Üniversite olarak daha yaşanabilir bir dünya için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Geri dönüşümü her alanda uygulamaya özen gösterdik. Bu doğrultuda organik atıklarda kompost üretimine başladık” diye konuştu.

Yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanıtıldığı ve ödüllendirildiği KalDer ödüllerinde başarı sağlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Rektör Hotar, "Eğitim faaliyetleri aracılığıyla üniversite ortamındaki tüm bireylerin bilinçlendirilmesi gibi aşamaları kapsayan projemiz sosyal medya kampanyaları ile farkındalık yaratmayı ve sahadaki araştırma faaliyetlerini artırmayı amaçlıyor. Biz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyayı hep birlikte mümkün kılacağız" dedi.