Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Tıp, Hemşirelik, Eğitim, Deniz Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik, Psikoloji, İşletme-İktisat alanlarında uluslararası sıralama kuruluşları olan QS Sustainability, THE Impact ve Greenmetric’te üst sıralarda yer alarak Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.İZMİR (İGFA) - Önde gelen eğitim kurumları arasında kendisine düzenli olarak yer bulan DEÜ, dünyanın en iyi Üniversiteler arasında ilk 500’de yer alma vizyonuna adım adım yaklaşıyor. DEÜ sahip olduğu eğitim olanaklarıyla, bölgesel kalkınma, AR-GE ve sosyal sorumluluk projeleri alanında ülkemizi başarıyla temsil ediyor.

DEÜ’nün dünyanın önde gelen tüm sıralama kuruluşlarının indekslerinde her yıl düzenli olarak yer aldığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası sıralama kuruluşlarınca hazırlanan listelerde her yıl düzenli olarak yer almak Üniversitemizin uluslararası başarısını görmek açısında önemli bir göstergedir” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin fakülte, meslek yüksekokulları ve tüm eğitim birimleriyle bölgesel istihdam olanaklarını geliştirerek ekonomik kalkınmaya destek verdiğini kaydeden Rektör Hotar, “Ulusal ve uluslararası tüm göstergeler ile dış performans raporlamaları Araştırma Üniversitemizin başarısını her yıl listelerinde yer vererek tescillemektedir. Üniversitemiz, eğitim kurumu olmanın yanında bir Araştırma Üniversitesi misyonuna sahiptir. Uluslararası alanda görünür olmak inovatif ürünlerden, yerli teknolojilere kadar birçok alanda ilerlememize katkı sağlamaktadır. Araştırma Üniversitemiz; Tıp, Hemşirelik, Eğitim, Deniz Bilimleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik, Psikoloji ve İşletme-İktisat gibi birçok alandaki sıralamalarda üst sıralarında düzenli olarak yer almaktadır. Elde ettiğimiz başarılar bu yolda emin adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir” dedi.

“GÖRÜNÜR OLMAK ÖNEMLİ”

DEÜ Veri Koordinatörü Prof. Dr. Güzin Özdağoğlu, yapılan proje ve çalışmaların sürdürülebilirlik ve etki başlığında yer alan sıralama sistemlerinde DEÜ’yü dünya sıralamalarında üst sıralara taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Özdağoğlu, “Performans izleme ve sıralama sistemlerinin pek çoğunda yer alan görünürlük ve tanınırlık puanlarının iyileştirilmesinde yayın, atıf ve proje gibi çalışmaların yanı sıra yapılan araştırmaları daha da görünür hale getiren araştırma gruplarının kurulması için girişimlerde bulunuyoruz. Üniversitemiz; sadece iyileştirme süreçlerine değil aynı zamanda güçlü olduğumuz alanlarda da görünürlüğün arttırılması ile uluslararası düzeyde proje ve araştırmalara imza atma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu platformların daha etkin kullanılması ve veri beslemelerinin kolaylaştırılması için öneriler geliştirmektedir” ifadelerini kullandı.