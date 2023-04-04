Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Toplumun Görünmeyen Rengi Dom Kadınlar" projesi ile iş imkanına kavuşacak 50 Roman kadına dikiş eğitimi veriyor.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayiyi Destekleme Vakfı iş birliğiyle Domlara yönelik hazırlanan, "Toplumun Görünmeyen Rengi Dom Kadınlar" projesi hayata geçirildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Yeniköy Kadın Yaşam Merkezi'nde 18-35 yaş arası 50 kadına 720 saatlik dikiş eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitimleri tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanacak kursiyerlere, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda iş imkanı sunulacak.

“Amacımız bu insanları topluma kazandırmak”

Proje sorumlusu Dilek Doğan Çetin, proje kapsamında kadınların çocuklarıyla birlikte sağlık taramasından geçirildiğini ve okuma yazma bilmeyenler için ayrıca kurs verildiğini söyledi.

Anneleri eğitim görürken kursiyerlerin 4-6 yaş arası çocuklarına oyun oyunlarında farklı bir eğitim verdiklerini dile getiren Çetin, kurs saati tamamlanana kadar çocukların da belirlenen sınıfta eğlenip güzel zaman geçirdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin her türlü imkanı seferber ettiğini dile getiren Çetin, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifika verileceğini belirtti.

“Projedeki amaçlarının toplumun görünmeyen kadınlarını iş piyasasına kazandırmak, sosyal gelişmeyi artırmak olduğunu kaydeden Çetin, " Yani amacımız bu insanları topluma kazandırmak. Özellikle istihdamda bunlara olan ön yargıları kırmak. Faydalı olacağına inanıyorum" dei.

Diyarbakır Göçebe Domlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Celal Gezginci, proje sayesinde kadınların iş sahibi olacağını söyledi.

Güneydoğu'da "Dom" olarak adlandırılan Roman kadınlara yönelik yapılan projenin önemine dikkat çeken Gezginci, “Projeyi destekliyoruz, Domlara çok faydası olacak. Burada Dom kadınlara istihdam imkanı sağlanıyor.” şeklinde konuştu.