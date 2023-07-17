Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Domaniç ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen, 662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Düzenlenen güreşlerde başpehlivanlığı Nedim Gürel kazandı.KÜTAHYA (İGFA) - Ebe Çamlığı Er Meydanı’nda düzenlenen güreşlere baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde 300’e yakın pehlivan katıldı.

Müsabakaların finalinde Kürşat Şevki Korkmaz’a üstünlük sağlayan Nedim Gürel, başpehlivanlığı elde etti.

Arif Akın ve Ali Güngör Ekin üçüncü oldu. Baş altı kategorisinde ise Yiğit Yılmaz birinci, Tufan Güzel ikinci ve Raşit Aysel ile Erhan Yılmaz üçüncü oldu.

Bu yıl 662. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreş Ağası Ercan Tekdemir, gelecek sezon ağalığı Ceyhun Ergün’e bıraktı.

Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne, Kütahya Başkan Vekili Abdullah Damcı, Siyasi Parti Temsilcileri, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.