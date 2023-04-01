Belçika’nın Liege ilinde bulunan Flemalle’de aşırı hızlı bir otomobil, dönel kavşağa çarpıp yerden yaklaşık 5 metre havalanarak bir spor salonunun duvarından içeri girdi.

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Belçika’nın Liege iline bağlı Flemalle’de aşırı hızlı bir otomobil, dehşet saçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüksek hızda giden bir otomobil önce dönel kavşağa çarpıyor. Daha sonra yerden yaklaşık 5 metre havalanan otomobil, genç basketbolcuların bulunduğu bir spor salonunun duvarına çarparak içeri giriyor. Salonda antrenman yapan genç basketbolcular kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.