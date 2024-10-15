Sanayi ve akademi iş birliğinde yeni adım! DOSABSİAD ve Beykoz Üniversitesi, iş dünyası ve eğitim alanında ortak projeler geliştirmek için iyi niyet protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Beykoz Üniversitesi, eğitim ve sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bursa’da düzenlenen bir törenle iyi niyet protokolüne imza attı.

Törende Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay yer aldı.

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, şunlara değindi:

“BURSA’DA Kİ EĞİTİM ARZU ETTİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL”

Bursa’daki eğitimin arzu ettikleri seviyede olmadığını belirten Rektör Küntay “Yaklaşık 5000’e yakın Bursalıyı yine burada başlangıçta yaptığım ilk anlaşma ile iş sahibi yaptık. Mücadele ediyoruz, biz de Bursa bir yerlere gelsin istiyoruz. Bursa'daki eğitim arzu ettiğimiz seviyede değil, inşallah bunu arzu ettiğimiz seviyeye çıkaracağız. DOSABSİAD ile yapacağımız protokol bizlere şunu sağlayacak, DOSABSİAD bizlere staj ihtiyacı olan firmaları yollayacak. Patronların ve firmaların öğrenci ihtiyacına göre bizde öğrencileri yollayacağız.”dedi. Ardından konuşmalarını gerçeklikten DOSABSİAD BAŞKANI Nilüfer Çevikel, ifadelerinde şunlara değindi:

“İNSANLAR YETENEKLERİNE GÖRE EĞİTİM ALMALI”

“Biz sadece elemanların yetişmesini değil iş dünyasında patronlarımızın da yetişmesini istiyoruz. Bu işi bir bütünü tamamlamak için yapıyoruz. İnsanlar kendi yeteneklerine ve yollarına göre eğitim almalı, insan kesinlikle kendine özgü yeteneklerin üzerine gitmeli. Bu sebeple bizim yönetim kurulumuzun, önemli iş insanlarımız da, kesinlikle eğitimin hiç bir zaman son bulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Bursa’da hala eğitimin eksik olduğunu düşünmekle beraber, alternatiflerin de az olduğunu düşünüyoruz. Hem maddi açıdan da hem de bölgemiz adına, stajyer öğrencilerin bize gelmesi, bizim sizlerden bir takım destekler almamız önemli unsurlardır. Biz hep birlikte gençleri bir arada toplayarak, farklı bir ekosistemi Bursa’dan başlayarak geliştirebiliriz. Bu iş teknoloji üstü olacaksa sanayisi ile Bursa çok kıymetli bir kent. Bu dönemde de inşallah projelerin devamı gelecektir, hepinize çok teşekkür ediyorum.”