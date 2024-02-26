DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ile Üniversite-Sanayi iş birliği üzerine görüştü.BURSA (İGFA) - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bölgelerindeki üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve katma değerli üretim çalışmalarına hız kazandırmak adına ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ile bir araya geldi.

Toplantıda bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesi için iş birliği olanakları ele alındı.

Yeşil üretimin gereklilikleri doğrultusunda Avrupa Yeşil Mutabakatı ile bölge firmalarını karbon ayak izini azaltması konusunda destekleyecek proje ve çalışma alanlarını değerlendiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Sanayicilerimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada teknoloji ve üniversitenin sanayi ile entegrasyonu, bölgesel kalkınma hedeflerimiz için kritik bir öneme sahip. Teknopark ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleriyle, yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve ihracatımızı etkileyen karbon ayak izi konusunda adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak teknoloji tabanlı projelerin hayata geçirilmesi ile bölgemizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması öncelikli gündemimiz.” dedi.

Üniversite-Sanayi iş birliği sürecinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Üniversite-sanayi iş birliğini daha etkin hale getirme vizyonumuz doğrultusunda, Teknopark olarak kentimizdeki sanayi bölgelerinde gerçekleşecek yenilikçi çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz. Sanayi bölgelerinin teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışmaların, hem üniversite hem de sanayi için önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.