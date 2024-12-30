Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 2024 yılına dair değerlendirmelerini ve 2025 yılına yönelik beklentilerini paylaştı.BURSA (İGFA) - 2024 yılının üreticiler için küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki finansal zorluklarla geçtiğini belirten DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, hammaddeye erişimdeki sorunlar ve yüksek faiz oranları sanayicilerimizi büyük ölçüde etkiledi. Finansmana erişimin zorlaşması, özellikle yeni yatırımların hayata geçirilmesini ve mevcut projelerin sürdürülmesini güçleştirdi,” dedi.

Avrupa Birliği’nin karbon sınır düzenlemelerinin sanayiciler için yeni bir uyum süreci gerektirdiğini ifade eden Çevikel, “Bu düzenlemeler, ihracatta fırsatlar yaratırken aynı zamanda maliyet baskılarını da artırdı. Ancak, sanayicilerimizin uyum çabaları sayesinde bu süreci başarıyla yönetiyoruz” diye konuştu.

Yeşil dönüşümün, 2024 yılında DOSABSİAD’ın odak noktalarından biri olduğunu kaydeden Çevikel, zorlu ekonomik koşullara rağmen üyelerin ihracat hacmini artırarak dikkat çekici bir başarı elde ettiğini belirterek “Bu başarı, yeşil dönüşüm ve uluslararası pazarlardaki rekabetçi politikalarla mümkün oldu” dedi.

‘EĞİTİM BİZİM İÇİN STRATEJİK BİR ÖNCELİK’

Eğitim alanındaki çalışmalara değinen Çevikel, “Eğitim bizim için stratejik bir öncelik. Beykoz ve Mudanya Üniversiteleri ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde sanayicilerimize yönelik eğitim programlarını hayata geçirdik. Bu protokoller, yalnızca mevcut iş gücünün yetkinliklerini artırmakla kalmadı, aynı zamanda geleceğin nitelikli iş gücüne katkı sağlamamıza da olanak tanıdı” ifadelerini kullandı.

Sosyal dayanışma açısından ise geleneksel etkinliklerin önemine dikkat çeken Çevikel, “Üyelerimizle birlikte yalnızca ekonomik değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendiren adımlar attık. Çeşitli sosyal etkinlikler ve turnuvalarla hem sanayicilerimizin moralini yükselttik hem de aramızdaki bağı kuvvetlendirdik” diye konuştu.

‘SANAYİMİZİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYA ODAKLANACAĞIZ’

2025 yılında sanayicilerin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda hem iç piyasada hem de uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde varlık göstermeye devam edeceğini vurgulayan Çevikel, ekonomi yönetiminin oluşturduğu Orta Vadeli Plan’a (OVP) olan güvenlerini dile getirdi. “Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması ve ekonomik politikaların daha öngörülebilir bir yapıya kavuşması, iş dünyası olarak bizleri umutlandırıyor. Enflasyondaki düşüş de memnuniyet verici. Bu iyileşmeler, sanayicilerimizin yatırım ve üretim kapasitelerini artırma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olacak,” dedi.

Çevikel, ihracat rakamlarının artırılmasının 2025 yılındaki öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, “Sanayimizin küresel rekabet gücünü artırmaya odaklanacağız. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme projeleriyle daha sürdürülebilir ve katma değerli üretim modellerini teşvik edeceğiz. Hedefimiz, üyelerimizin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek ve Türkiye’nin ihracat hacmine daha fazla katkıda bulunmak,” ifadelerini kullandı.

‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ HIZLANMALI’

2025 yılında dijitalleşme ve inovasyonun öncelikli alanlar olacağını belirten Çevikel, “Sanayicilerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları için yeni destek mekanizmaları oluşturmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve inovasyon alanında gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle hem üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı hem de katma değerli ürün ihracatını teşvik etmeyi amaçlıyoruz,” dedi.

‘GENÇ YETENEKLER SANAYİYE KAZANDIRILMALI’

Eğitim çalışmalarını 2025 yılında daha da genişletmeyi planladıklarını ifade eden Çevikel, “Üniversitelerle iş birliklerimizi daha ileriye taşıyacağız. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için kapsamlı eğitim programları düzenleyeceğiz. Genç yeteneklerin sanayiye kazandırılmasını sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz,” dedi.