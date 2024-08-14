Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dost Eller Mağazası, 2015 yılından bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşların giyim, ev tekstili, züccaciye ve beyaz eşya bağışlarını kabul ederek Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Veren el ile alan elin birbirini görmediği bir sistemle faaliyetlerini sürdüren Dost Eller Mağazası, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında adeta bir dayanışma köprüsü kuruyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin Dost Eller mağazası, vakıflardan, derneklerden, mağazalardan ya da vatandaşlardan bağış yoluyla gelen muhtelif eşyaları veya giyim ürünlerini, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuran ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Dost Eller aracılığıyla dağıtılan yardımlar arasında, ayakkabıdan sünnet-nişan-düğün giysilerine, mutfak malzemelerinden koltuk takımına ve beyaz eşyaya varana kadar yok yok.

HER ÜRÜN TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Belediyeye başvurarak sosyal incelemesi tamamlanan vatandaşların bedelsiz alışveriş yapabildiği mağazaya ayrıca düğün davetiyesiyle gelenlere de gelinlik, damatlık ve sünnet kıyafeti temin ediliyor. Bağışçılar ihtiyaç sahiplerini bilmiyor, dolayısıyla bir elin verdiğini, diğer el görmüyor.

Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Dost Eller mağazası hafta içi her gün saat 08.30’dan, 17.00’ye kadar açık. Dost Eller’e bağışta bulunmak isteyen veya hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar 444 09 39 numaralı hattan detaylı bilgi alabilirler.