Bursa İnegöl Belediyesi’nin Yeniceköy’de bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde başlattığı yenileme ve değişim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, “İnşallah proje bittiğinde burası Türkiye’nin en önemli kamp merkezlerinden biri olacak” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin adrenalin sporları adına çalışmalarının yürütüldüğü Yeniceköy Mahallesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) kapsamlı bir değişim başlatılmıştı. DOSTUM’un kamp alanı içerisinde yeni bölümler oluşturulması adına hazırlanan projede uygulama çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte alanda incelemelerde bulundu.

DOSTUM’U GELİŞTİRMEK ÜZERE ADIMLAR ATIYORUZ

Spor sahaları ve kamp alanlarının ilave edildiği projeyi yerinde inceleyen Başkan Alper Taban, uygulama hakkında açıklamalarda da bulundu. Başkan Taban, “İçerisinde bulunduğumuz Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizde yamaç paraşütünden balıkçılığa, bisikletten okçuluğa, oryantiringden kampçılığa, ATV ve motocross gibi pek çok branşın ve özellikle adrenalin içeren, heyecan içeren sportif branşların uygulanabildiği ve güzel kampların yapıldığı bir mekandayız. Özellikle şehrimizin eşsiz doğası içerisinde farklı rotalarda doğa yürüyüşleri de gerçekleştiriliyor. Bu alan geçmiş dönemlerde yapılmıştı, bizler de şimdi geliştirmek üzere adımlar atıyoruz. DOSTUM’un Türkiye’nin örnek bir kamp merkezi olması adına bu çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

GENÇLERİN UĞRAK MEKANI OLACAK

Geniş bir alana sahip merkezin daha kapsamlı ve günün şartlarına uygun şekilde dizayn edildiğini vurgulayan Başkan Taban, “Arkadaşlarımız çok güzel bir proje hazırladı. Kamp alanımız içerisinde yeni bölümler açmış oluyoruz. Daha kapsamlı ve aynı anda daha fazla kişiye hizmet verecek bir merkez haline dönüşüyor. Özellikle ben öğrencilerimizin ve gençlerimizin uğrak mekanı olacağını düşünüyorum. Bugün de bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada vatandaşlarımızın da günübirlik kullandığı piknik ve mesire alanları, gölet bölümleri de var. Ben bizden önce burada emeği geçen tüm Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de inşallah bunun üzerine daha güzellerini koymak üzere çabalayacağız” diye konuştu.

PROJEDE NELER YER ALIYOR?

DOSTUM’da yapılan ilave bölümlere dair de bilgiler veren Başkan Taban, şöyle konuştu: “Hemen arka kısımda özellikle sportif faaliyetlerle ilgili sahalar yapılıyor. Neler var içerisinde? Futbol sahası, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, okçuluk sahası, otopark alanları yapılıyor. Alan içerisinde bir de kamp ve konaklama alanı oluşturuyoruz. Burada 6 ayrı oba şeklinde, etrafında her biri 20 m2’den oluşan 50 adet konaklama çadırı yer alıyor. Çadırlar içerisinde yatalar, duş ve wc gibi tüm imkanlar yer alacak. Aynı zamanda burada öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin de burayı kullandığını düşündüğümüzde içerisinde etkinliklerin yapılabileceği çadırlar, oyun çadırları, idare çadırı, sağlık çadırı ve mescit gibi pek çok ilave donatının da yer aldığı bir kompleksi hayata geçirmiş olacağız. Uygulama çalışmaları şu anda devam ediyor. İnşallah kısa sürede burayı tamamlayıp gençlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açmak istiyoruz. Bittiğinde çok kıymetli olacak.”

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ KAMP MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

“Yeniceköy bizim kıymetli bir bölgemiz. Turizm açısından da önemli bir lokasyon. Burada yaptığımız çalışma da bu noktada önemli. İnşallah proje bittiğinde burası Türkiye’nin en önemli kamp merkezlerinden biri olacak. Bunu da ilerleyen günlerde hep birlikte müşahede ediyor olacağız.”