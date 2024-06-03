Türkçe Slow Pop tarzında yayımladığı Günahlarım, Acıtır Kıyametin, Üşümem Ondan Değil şarkıları ile başarı yakalayan ve günden güne kitlesini genişleten genç sanatçı DOU, 4 Haziran Salı Akşamı Blind sahnesinde sevenleriyle buluşacak. İSTANBUL (İGFA) - R&B ve Pop öğelerinin ağırlıklı olarak yer alacağı canlı performansı ile konsere sıkı bir hazırlık yapan DOU, söz ve besteleri kendisine ait olan şarkılarının yanı sıra repertuvarında farklı sanatçıların şarkılarına da yer verecek.

İlk defa tüm ekibi ile büyük bir sahne performansı gerçekleştirecek olan sanatçı, 14 yaşından beri ilgilendiği sahne performansları alanındaki hünerlerini de 4 Haziran akşamı sergileyecek.

Doğu ve Batı'nın müzikal geleneklerini kendine özgü tarzı ile birleştirerek geniş bir yelpaze sunan DOU, modern ve etnik sesleri ustaca harmanlayarak hem şarkı yazımı hem de beste yeteneği ile dikkat çekiyor.

DOU, 4 Haziran Salı akşamı Blind Sahnesi'nde sürprizlerle dolu bir konsere imza atacak.