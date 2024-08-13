Dolar ve Euro’da bugün kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Döviz yatırımcılarının bekleyişi sürüyor.BURSA (İGFA) - Türk vatandaşlarının, paralarının değer kaybını önlemek için tercih ettikleri Dolar ve Euro’un kur fiyatlarında bugün kayda değer bir değişiklik gözlemlenmedi.

Bursa Kapalı Çarşı’da buunan döviz esnafı Herkes Duysun mikrofonuna yaptığı değerlendirmede,Dolar’ın güne 33,55 TL, Euro’nun ise 36,71 TL civarında başladığını belirtti. Bunun yanı sıra, paralarının değer kaybetmesini istemeyen vatandaşlar için hala en mantıklı seçeneğin döviz kurları olduğunu belirten dövizciler, vatandaşın biriktirip bir köşeye koydukları paranın durdukları yerde azalacağını, bu nedenle dövize yatırımın makul bir seçenek olduğunu kaydetti.