Türk Lirası dolar ve euro karşısındaki eriyişini sürdürüyor. Piyasalarda bu hafta dolar 33,9950, euro ise 38,0440 liradan işlem görmeye başladı.BURSA (İGFA) - Türk Lirası’nın uzun zamandır devam eden dolar ve euro karşısındaki eriyişi bu hafta da sürüyor. Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro karşısında Türk Lirası biraz daha değer kaybetti.

Konu ile ilgili Herkes Duysun’a konuşan Bursa Kapalı Çarşı döviz bürosu esnaflarından Yüksel Durmuş, “Dolar haftaya 33,9950, euro ise 38,0440 liradan işlem görmeye başladı. Son bir ayda euro 2 lira civarında yükseliş yaşadı. Bu artış yılın bu zamanlarına göre normal olarak değerlendirilebilir.” dedi.

İŞTE 26 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ KURLARI FİYATLARI

ABD Doları: 34,017034

Euro: 38,075638

İngiliz Sterlini: 44,925344

İsviçre Frangı: 40,206440