Kabotaj Bayramı’nda Emrah Yılmaz Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar Kabotaj Bayramı’nda Emrah Yılmaz Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Döviz piyasaları son haftalarda oldukça çalkantılı bir seyir izliyor. Bu durum da dövizcileri ve parasını korumak isteyen vatandaşları etkiliyor. İşte dövizde haftanın durumu...BURSA (İGFA) - Son haftalarda çalkantılı seyir izleyen döviz piyasası hakkında konuşan dövizci Deniz Durmuş: "Geçen hafta dolar ve euro yükselişe geçmişti. Şu anda durum aynı. Bir düşüş gözlemlenecek gibi durmuyor. Tabi artış olup olmayacağını da tam kestiremiyoruz. O yüzden parasını döviz kuruyla koruma altına almak isteyen vatandaşlarımız piyasanın farkında olsun. Hepimizin bildiği üzere döviz, bir yatırım aracı değildir. Paramızın değerini koruyan bir araçtır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf