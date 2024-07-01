Döviz piyasaları son haftalarda oldukça çalkantılı bir seyir izliyor. Bu durum da dövizcileri ve parasını korumak isteyen vatandaşları etkiliyor. İşte dövizde haftanın durumu...BURSA (İGFA) - Son haftalarda çalkantılı seyir izleyen döviz piyasası hakkında konuşan dövizci Deniz Durmuş: "Geçen hafta dolar ve euro yükselişe geçmişti. Şu anda durum aynı. Bir düşüş gözlemlenecek gibi durmuyor. Tabi artış olup olmayacağını da tam kestiremiyoruz. O yüzden parasını döviz kuruyla koruma altına almak isteyen vatandaşlarımız piyasanın farkında olsun. Hepimizin bildiği üzere döviz, bir yatırım aracı değildir. Paramızın değerini koruyan bir araçtır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf