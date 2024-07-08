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Döviz kurunu zirvede gören vatandaşlar ellerindeki dolar ve euroları bozmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar ise yükselen döviz kurundan yakınırken, ellerindeki dövizleri bozdurmaya yönelik hareket etmeye başladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan enflasyon hakkında açıklamalar yaparken, “Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bankalararası piyasadaki döviz kurlarında son durum merak ediliyor. 8 Temmuz Pazartesi, 08.30 itibariyle bankalararası piyasada dolar 32,65 liradan satılırken, euro/TL ise 35,38'den alıcı buluyor. BURSA (İGFA) - Türkiye'de enflasyon rakamları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.

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