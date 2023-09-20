Dövme sanatı geçmişten günümüze popülerliğini sarsılmaz bir şekilde korumaya devam ediyor. Peki dövme yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Dövme sonrası bakım süreci nasıl olmalı? Dövme sanatçısı Aslan Kiper, dövme hakkında merak edilenleri ‘Herkes Duysun’ mikrofonuna anlattı.Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Dövme yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden Dövme Sanatçısı Aslan Kiper, “Öncelikle ne tarzda bir dövme yaptırmak istediğimizi seçmemiz gerekiyor. Dövme sanatçısının işlerine bakarak, yaptırmak istediğimiz tarz konusunda ona güvenmeliyiz. Sanatçının önerilerine dikkat etmeliyiz. Kimi bant yapıştırıyor, kimi bepanthen krem, kimi ise vazelin öneriyor. Hiçbiri yanlış değil ancak durum yapılan işe göre değişir.” dedi.

“2024 YILINDA HAYVAN FİGÜRLERİ TREND OLDU”

2024 yılında en çok tercih edilen dövme modellerinin hayvan figürleri olduğuna değinen Kiper, “Bu yıl aslan, saat ve kaplan gibi hayvan figürleri üzerinden gidiliyor, insanlar genelde diğer kişilerde gördüklerini tercih ediyor.” dedi.

Dövme sonrası bakım sürecine de dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Kiper, “Bakım süreci, dövme sanatçısının çalıştığı sisteme göre değişiyor. Küçük bir dövme bir hafta gibi bir süreçte iyileşirken, büyük dövmeler daha uzun sürelerde iyileşebiliyor. İnsanlar dövmelerini genelde yazın yaptırıyor ve denize, havuza girmek istiyorlar. Biraz daha az dikkat ediyorlar. Burada bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Aslında dövmenin sezonu kış aylarıdır.” dedi.

https://youtu.be/KW3zhiFvDAk

“DÖVME SİLME İŞLEMİNİN TÜRKİYE’DE GELİŞMESİ GEREKİYOR”

Dövme silme işleminin Türkiye’de oldukça geride olduğuna da değinen Kiper, “Dövme silme sektörü, çok gelişmesi gereken bir sektör. Mürekkebi lazerle yok ediyorlar ama iğne izleri silinmiyor ve deri incelmiş oluyor. Çok acılı, uzun süren ve pahalı bir işlem. Polislik, memurluk gibi bölümlerde onaylıyorum ama diğer durumlarda dövmeyi cover-up yaptırma durumu daha iyi olur.” şeklinde konuştu.