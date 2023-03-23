Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için düzenlenen programda hayatını kaybeden Mutlu kafe çalışanı Down Sendromlu Caner Çobanoğlu anıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Mutlu Kafe’de yapılan programda, Kahramanmaraş merkezli depremde annesi ve kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden Çobanoğlu için ilahi dinletisi ve kuran tilaveti okundu. Programa Caner Çobanoğlu'nun babası Mehmet Çobanoğlu da katıldı.

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle yapılan etkinlikler ile anmada ayrıca down sendromlu bireyler için farkındalık yaratılabileceği, eğitim ve fırsat sağlandığında başarılı olabilecekleri mesajı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, programda yaptığı konuşmada depremde hayatını kaybeden Down Sendromlu Mutlu Kafe çalışanı Caner’in ailesine taziyelerini ileterek, “Ateş düştüğü yeri yakar. Kendi ailemden 7 kişiyi kaybettim. Rabbim dayanma gücü versin. Down Sendromlular Günü’nü tebrik ediyorum çocuklarımızın” dedi.

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ise deprem felaketinin herkesi olduğu gibi kendisini de çok üzdüğünü aktararak, "Onlar varsa biz varız. 21 Mart Down Sendromluları Günü. Bugünü farklı anlamla kutluyoruz. Depremzedeyiz hepimiz ama hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz var. Başta Caner Kardeşimiz. Ben öncelikle babasına ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz Caner ve diğer deprem şehitlerimiz için. Bu sene bir kutlama değil anma olarak yapmak istedik. Çünkü Caner kardeşimizi kaybetmiştik" diye konuştu.