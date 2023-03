Türkiye Hentbol Federasyonu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Down Sendromu Derneği’nin iş birliğiyle 8-12 yaş Down sendromlu çocuklara yönelik, sporda fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan “Hentbol ile +1” projesinin lansmanı Eskişehir'de yapıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Osmangazi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısına Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özkan Çimenli, bürokratlar, antrenörler ile Down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

8-12 yaş aralığındaki Down sendromlu çocuklara hentbol ile sporda fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle Eskişehir’de başlayan “Hentbol ile +1” pilot çalışması ile Down sendromlu çocuklara hentbol oynamayı öğretirken bir yandan da takım olma, iletişim, sosyalleşme, yönergelere uyma gibi becerilerinin ve fiziksel kondisyonlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje süresince haftada iki gün hentbol antrenmanı yapılırken, katılımcıların hem fiziksel hem sosyal gelişimleri takip edilecek. Çocukların özgüvenlerini artırmak, maç heyecanını ve neşesini yaşayarak motive olmasını sağlamak amacı ile hentbol maçlarından önce gösteri maçları planlanırken, projenin ilk fazının tamamlanacağı Haziran 2023’te de bir hentbol festivali düzenlenmesi hedefleniyor.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, “Eskişehir’de böylesi anlamlı ve güzel bir projenin hayata geçmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu proje federasyonlara da örnek olacak bir projedir. Eskişehir'de ilk pilot uygulamamızı yapacağız. Sporla her kesimi bir araya getirecek bu proje ile tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Tüm paydaşları kutluyor, çok teşekkür ediyorum.” dedi.