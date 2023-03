8-12 yaş Down sendromlu çocuklara yönelik sporda fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan “Hentbol ile +1” projesinin lansmanı Osmangazi Spor Kompleksinde gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Down Sendromu Derneği güçlerini birleştirerek 8-12 yaş aralığındaki Down sendromlu çocuklara hentbol ile sporda fırsat eşitliği sağlamak için yola çıktı. Eskişehir’de başlayan “Hentbol ile +1” pilot çalışması ile Down sendromlu çocuklara hentbol oynamayı öğretirken bir yandan da takım olma, iletişim, sosyalleşme, yönergelere uyma gibi becerilerinin ve fiziksel kondisyonlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Proje süresince haftada 2 gün hentbol antrenmanı yapılırken, katılımcıların hem fiziksel hem sosyal gelişimleri takip edilecek. Çocukların özgüvenlerini arttırmak, maç heyecanını ve neşesini yaşayarak motive olmasını sağlamak amacı ile hentbol maçlarından önce gösteri maçları planlanırken, projenin ilk fazının tamamlanacağı Haziran 2023’te de bir hentbol festivali düzenlenmesi hedefleniyor.

Osmangazi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısına Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Özkan Çimenli, bürokratlar, antrenörler, hentbolun duayenleri ile Down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Down Sendromu Derneği Genel Sekreteri Fulya Ekmen; sporun Down sendromlu çocuklar için hem fiziksel hem bilişsel hem sosyal hem de ruhsal olarak bir gelişim fırsatı olduğunu, bu amaçla Eskişehir’de başlayan bu çalışmayı dernek olarak tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini ve hayallerinin Türkiye Hentbol Federasyonu çatısı altında tüm illerde Down sendromlu çocuklardan oluşan hentbol takımlarının kurulmasını desteklemek olduğunu söyledi. Ekmen, bu hayallerinin gerçekleşmesi durumunda her yıl bir şehirde düzenlenecek hentbol festivalleri ile Down sendromlu çocukların farklı kültürlerle tanışma ve yeni bir alanda gelişme fırsatı yakalayabileceklerini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç da konuşmasında, “Eskişehir’de böylesi anlamlı ve güzel bir projenin hayata geçmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu proje federasyonlara da örnek olacak bir projedir. Eskişehir ilk pilot uygulamamızı yapacağız. Sporla her kesimi bir araya getirecek bu proje ile tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Tüm paydaşları kutluyor, çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy da yaptığı konuşmada, “Bu projenin ayakta kalması siz değerli ailelerin desteğiyle olacaktır. Böylesi anlamlı bir projede yer almaktan ve sağladıkları katkılardan dolayı tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hentbol, bu özel gruplarımızın hayata kazandırılması, öz yaşam becerilerinin desteklenmesi, kapasitelerinin farkına varmaları, belirli bir grupla birlikte hareket ediyor olmaları, sosyalleşmelerinin neler kazandırabileceğini ailelerle görüşerek paylaşmaya çalıştım. Bugün de bu sürecin paydaşlarımızla birlikte çok güzel yerlere evrildiğini görüyoruz. Çocuklarımızın psiko-motor testlerini yaptık ve çok iyi noktalarda olduğumuzu gördük. Haziran sonunda yeniden sonuçları alarak ailelerimize bir karne vereceğimizi taahhüt ettik. Bu projede hiçbir ailemizin, çocuğumuzun birbiri ile yarışı ile değil çocuğumuzun kendi gelişimi ön plandadır. Tüm paydaşlara tüm emek verenlere çok teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

“Hentbol ile +1” projesi tanıtım toplantısı çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.