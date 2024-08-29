Bursa'nın en büyük Yaşam ve Eğlence Merkezi Downtown Bursa'nın 30 Ağusto Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği kutlamalarda yarın akşam ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal Bursalılarla buluşacak.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa'nın en büyük Yaşam ve Eğlence Merkezi Downtown  tarafından 30 Ağusto Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında yarın Akşam ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal ve Red N Black Bursalı hayranlarıyla bir araya gelecek.

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Bir birinden güzel şarkıları Bursalılar için seslendirecek olan Mustafa Sandal 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu  ikiye katlayacak.

Düzenlenecek olan kutlamalarda önce sahneye Red N Black sahne alacak. Red N Black ve  Mustafa Sandal gece boyunca Bursalı sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Kaynak: igf