Milletvekili aday listelerinin YSK’ya teslim saati dolduktan sonra Muğla, Afyon ve Ankara’da; eski Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun’un Demokrat Parti Milletvekili aday listesinden önerilmesine rağmen kontenjana takılıp, CHP’de liste dışı kaldığı konuşuluyor.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Millet İttifakı aday listesinde CHP listelerinde yer alacak DP adayı olarak önerilen Bodrum eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, talep ettiği Afyon ve Ankara listelerinde de yer bulamayarak, liste dışı kaldı.

Bugün saat 17.00’dan sonra Ankara politika kulislerinden gelen bilgiye göre DP, CHP’ye Hüseyin Tutkun’u; DP Genel başkan yardımcıları Adnan Tufan, Bülent Şahinalp Neslihan Çevik ile birlikte DP aday listesinden önerdi.

CHP Genel Merkezi ise eski Genel Başkan Salih Uzun, Genel Sekreter Serhan Yücel ve Milletvekili Cemal Enginyurt’u kesin seçilecek yere koydu, diğer isimleri ise diğer partilere ayrılan kontenjanın az olduğundan ve listelerde sıkıntı olduğu için yazmadığı öğrenildi. A