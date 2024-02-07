Tahmini Okuma Süresi: dakika

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, ÖSYM tarafından sınav ücretlerine yüzde 165 zam yapılmasını eleştirerek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.ANKARA (İGFA) - Demokrat Parti (DP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, ÖSYM tarafından sınav ücretlerine yüzde 165 zam yapılmasını eleştirerek “Enflasyonun çok üzerindeki bu zam oranı nasıl hesaplandı?” ifadelerini kullandı.

Altıntaş, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavların ücretlerindeki fahiş artışlar nedeniyle bazı belediyeler tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin sınav ücretlerini karşılamak gibi vaatlerde bulunulduğunu belirterek ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan sınavlardan 1 milyar 31 milyon 649 bin lira, 2023 yılında yapılan sınavlardan 1 milyar 257 milyon lira gelir elde edildiğini belirtti.

2024 yılında ÖSYM’nin sınav ücretlerinden 2 milyar liranın üzerinde gelir elde edeceğinin hesaplandığını vurgulayan Altıntaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

1) ÖSYM tarafından yapılan sınav ücretlerine enflasyonun çok üzerinde, fahiş oranda zam yapılmasının gerekçesi nedir? Yüzde 165 zam oranı nasıl hesaplanmıştır?

2) ÖSYM sınav ücretlerinden elde edilen gelirler nasıl kullanılmaktadır?

3) 2023 yılı içinde yapılan bütün ÖSYM sınavlarının toplam maliyeti ne kadardır?

4) 2023 yılı içinde yapılan bütün sınavlardan ÖSYM ne kadar kar elde etmiştir?