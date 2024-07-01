Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, "Sinan Ateş cinayeti davasında adalet yerini bulmalı ve suçlular mutlaka cezalandırılmalıdır." dedi.ANKARA (İGFA) - DP'li İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, orman yangınlarının, Türkiye'nin kaderi haline geldiğini söyledi.

Orman yangınlarının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Altıntaş, İzmir'deki yangının halen devam ettiğini hatırlattı. Altıntaş, yangınların oluşturduğu felaketlerin azaltılmasının, Tarım ve Orman Bakanlığının "tarım bakanlığı" ve "orman bakanlığı" şeklinde ikiye ayrılması ile yerelde yangınlara müdahale edecek ekipler oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Eğitimin önemine işaret eden Altıntaş, müfredat değişikliği ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirdi. DP'li Altıntaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in asgari ücrete ilişkin bugünkü açıklamalarını anımsatarak, asgari ücret tutarına değil, bu tutara ilişkin alım gücü ve enflasyon oranının dikkate alınmasının doğru olduğunu dile getirdi.

Altıntaş, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasının bugün görüldüğünü hatırlatarak, "Sinan Ateş cinayeti davasında adalet yerini bulmalı ve suçlular mutlaka cezalandırılmalıdır." diye konuştu.