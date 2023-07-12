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Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu, eğitim kapsamında Trakya Üniversitesi ve Edirne sunumu yaparak çeşitli temaslarda bulundu.

Baynazoğlu’nun, Polonya Lomza Uygulamalı Bilimler Devlet Üniversitesinden Dr. Natalia Malenko ile beraber verdiği eğitimde Avrupa’nın 6 farklı noktasından 10 katılımcı yer aldı.

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