Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu; Fransa’da, 6 farklı ülkeden katılımcıya “Kültürlerarası İletişim” eğitim verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu, Fransa Savoie Mont-Blanc Üniversitesi-S.M.I.L.E. 2023 Yaz Okulu kapsamında “Kültürlerarası İletişim” eğitimi verdi.
Baynazoğlu’nun, Polonya Lomza Uygulamalı Bilimler Devlet Üniversitesinden Dr. Natalia Malenko ile beraber verdiği eğitimde Avrupa’nın 6 farklı noktasından 10 katılımcı yer aldı.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Baynazoğlu, eğitim kapsamında Trakya Üniversitesi ve Edirne sunumu yaparak çeşitli temaslarda bulundu.