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Sakarya Büyükşehir SGM’de sevenleriyle buluşan Dr. Ferhat Aslan, Sakaryalı anne-babalara ve çocuklara ‘mutlu ailenin sırlarını’ anlatarak çok önemli tavsiyelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde “Aile Gelişim Seminerleri” devam ediyor. Bu kapsamda Dr. Ferhat Aslan’ın katılımlarıyla “Mutlu Ailenin Sırları” konulu seminer gerçekleştirildi.

Ailelerin yoğun katılım gösterdiği programa Başkan Ekrem Yücede katıldı. Dr. Ferhat Aslan,örnek hikayelerle ilerlediği programda ailenin önemine dikkat çekti, anne, babalara ve çocuklaraise çok önemli tavsiyelerde bulunuldu. Başkan Ekrem Yüce, anlatımlarıyla ailelere ışık olan Dr. Aslan’a hediye takdim etti.

Dr. Ferhat Aslan, “Hayat bir yolculuk. Bu yolculukta giderken sizin yanınızda belli bir dönem anne ve babanız var. Belli bir dönem çocuklarınız var., bir de eşiniz var. Yaş durumuna göre gidelim, belli bir yolculuktan sonra Anne ve baba ile üzüntülü bir ayrılık başlıyor. Gözyaşlarını siliyorsun ve yoluna devam ediyorsun ama eşinle devam ediyorsun. Sonradan yolculuğa katılan çocuklarınız var. Onlarla da belli bir yıl sonra ayrılık yaşanıyor ama bu ayrılık gözyaşıyla değil de sevinçle oluyor. Siz yine eşinizle yolunuza devam ediyorsunuz.” diyerek evliliğin ve hayat arkadaşının önemine dikkat çekti.