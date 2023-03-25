Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, orucunu deprem bölgesinden gelen ailelerle birlikte KYK Yurdunda açtı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenerek aileleri ile birlikte Nevşehir KYK Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. İftar öncesinde, beraberinde eşi Nejla Savran ile birlikte, misafir ailelerle bir süre sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Savran, orucunu da burada açtı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların acısı ile buruk bir şekilde mübarek ayı karşıladıklarını ifade eden Başkan Savran, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diledi.