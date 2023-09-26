Türkiye'de geliştirilen elektromanyetik sistemle çalışan meyve ve sebze kurutma makinesi, Kanada'daki girişimciler ve mucitler yarışmasında Dr. Mehrdad Fojlaley, altın madalya kazandı.Van Gazetesi / VAN (İGFA) - Dr. Mehrdad Fojlaley, dünya genelinde bir ilke imza atarak elektromanyetik sistemle çalışan ev tipi ve sanayi tipi meyve sebze kurutma makinesi üretti. Bu icat, Kanada'nın ICAN 2023 yarışmasında dünya icatlar fuarı tarım makineleri kategorisinde altın madalya kazandı. Yarışma, 65 ülkeden 980 proje katılımıyla 25 Ağustos'ta Toronto'da gerçekleşti.

Dr. Mehrdad Fojlaley, bu icadın mucidi olarak şunları söyledi: "Bu cihaz elektromanyetik dalgaları kullanarak çalışıyor. Bu sayede cihazla kurutulan meyvelerin raf ömrü çok uzun oluyor ve aflatoksin gibi zararlı maddeler içermiyor." Yaklaşık 10 yıl boyunca bu teknoloji üzerinde bilimsel çalışmalar yaptık ve 2 yıl boyunca Ardahan Üniversitesi'nde Doç. Dr. Fatih Kalkan ile postdoktora sürecinde bu sistem üzerinde bilimsel yayınlar gerçekleştirdik.

SM Global şirketinin Müdürü Sepehr Moosavi, bu yeni cihazın farklı modellerinin bulunduğunu ve ev tipi kurutma cihazlarının elektromanyetik sistemle üretileceğini belirtti. Sebze ve meyve kurutmanın yanı sıra, bu cihazın diğer fırınların işlevlerini de yerine getirebileceğini vurguladı. Bu icat, "Wave Tech" markası altında piyasaya sürülüyor. Geçen ay, Bahçe Seray ve Gevaş Belediyesi de bu cihazı kullanarak meyve kurutma tesisi kurdu.

Cihazın özelliklerini açıklayan Sepehr Moosavi, "Bu kurutma cihazıyla sebzeleri ve meyveleri 20 dakika ile bir saat arasında kurutabiliyoruz. Kurutma süresi, sebze ve meyvenin türüne bağlı olarak değişebilir. En önemli avantajımız ise hiçbir kimyasal madde kullanmamız ve meyvelerin vitamin ve proteinlerini korumamızdır. Bu sayede meyveler doğal aromalarını koruyarak çok daha sağlıklı bir şekilde kurutuluyor" dedi.

Firma Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mohsen Moosavi, Türkiye'nin tarım potansiyeline dikkat çekerek, cihazın ülke genelinde önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Bu cihaz sayesinde Türkiye'deki tarım üreticilerinin ürün maliyetlerini düşürebileceklerine inandıklarını belirtti ve aynı zamanda bu teknolojik yeniliğin yöre halkına da önemli faydalar sağlayacağını ifade etti.

Cihazın özellikleri ve kullanım avantajlarına ek olarak, bu elektromanyetik sistemle çalışan kurutma cihazının Türkiye'de bir ilk olduğu vurgulandı. Bu yeni ürünün, sebze ve meyve üreticilerinin pazarda daha güçlü bir konuma gelmelerine yardımcı olması öngörülüyor. Bu yenilikçi kurutma cihazı, Türkiye'nin tarım sektöründeki potansiyelini ve teknoloji üretme yeteneğini gösteren bir örnek olarak kabul ediliyor. Fojlaley'nin elektromanyetik sistemle çalışan ev ve sanayi tipi kurutma cihazı, sektördeki dönüşümü ve rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu girişim, ulusal ve uluslararası alanda takdir toplamaya devam ediyor.