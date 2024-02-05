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Batı Trakya Türkleri’nin lideri Dr. Sadık Ahmet’in hayatının ve mücadelesinin anlatıldığı, TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet - Büyük Mücadelenin Hikâyesi”"filminin gala gösterimi İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nin Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve Hakan Yonat yönetiminde gerçekleştirilen, Edirne’de çekilen filmin gala gösterimine, Dr. Sadık Ahmet’in ailesinin yanı sıra; Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren,RUBASAM (Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi) Yönetim Kurulu Sekreteri Keşanlı Dr. Halit Gökalp Küçük,Batı Trakya’dan;DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, GTGB Başkanı Sedat Hasan, BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah, ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, BTTDD Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mümin Hasan, film ekibi ve kültür sanat dünyasındançok sayıda davetli katıldı.

DERİN: BU FİLM GELECEK NESİLLERE IŞIK TUTACAK BİR MİRAS OLARAK KALACAKTIR

Galaya davet edilen konuklardan biri de 2021 yılında, “Batı Trakya Türklerinin Gür Sesi: Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi” adlı kitabın yazarı bölgemiz insanı Murat Derin idi. Halen Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda çalışma hayatını sürdüren ve RUBASAM Yönetim Kurulu Üyesi Derin, filmin galasına davet edilmekten duyduğu sevinci dile getirerek şunları söyledi:

“Dr. Sadık Ahmet'in cesaretinin, mücadelesinin anlatıldığı ve aile olarak yaşadıkları sıkıntıların beyaz perdeye aktarıldığı muazzam bir eser ortaya çıktı.Filmi izlerken aile üyeleri 29 yıl önce yaşadıkları kazayı bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini gözlemledim. Ailelerinin direği, çınarı, babalarını kaybetmenin acısını bir kez daha yaşadılar. Bununla birlikte Batı Trakya Türklerinin haklarını savunan Dr. Sadık Ahmet’i bilenlerin bilgilerini tazelediği, bilmeyenlerin ise çok önemli bilgiler edindiği, farkındalık oluşturan kıymetli bir film olmuştur.Bu film gelecek nesillere ışık tutacak bir miras olarak kalacaktır.

Sadık Ahmet ve onun mücadelesi ne tek bir kitaba ne de tek bir filme sığacak kadar kısa ve sığ olmadığını vurgulamak gerekir. Ancak bu film gerçekten kıymetli ve çok güzel bir temel oluşturacak, belki de gelecekte filmler serisine kaynaklık edecek bir niteliktedir.Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetini, TRT'yi, MCG filmi ve tüm emeği geçenleri yürekten kutlamak gerekiyor.”

IŞIK SADIK AHMET: BİZ TÜRK’ÜZ VE ÖYLE KALACAĞIZ!

Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet de galada yaptığı açıklamada, “Bir babanın çocuklarına bırakacağı en önemli miras tertemiz bir isimdir. Dr. Sadık Ahmet ismi ile ve onun mücadelesiyle gurur duyuyor ve biz de bir kez daha tekrar ediyoruz.Biz Türk'üz ve öyle kalacağız!"dedi.

Dr. Murat Derin, herkesi Sadık Ahmet filmini izlemeye davet ediyor.

Başrollerinde Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel ve İlker Aksum gibi isimlerin rol aldığı TRT ortak yapımı olan "Sadık Ahmet - Büyük Mücadelenin Hikâyesi”filmi,2 Şubat Cuma günü Türkiye’de sinemalarda vizyona girdi. Film, Balkanlar’daki Türklerin çektiği çileleri, özellikle Batı Trakya Türkleri’ni ve Sadık Ahmet ailesini bir nebze olsun tanımak ve mücadelelerini anlamak amacıyla beyaz perdeye aktarıldı.