İlçe ziyaretlerine adım adım devam eden Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Erdek ve Bandırma ilçelerini ziyaret etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde AK Parti’nin önceki dönem ilçe başkanlarını bir araya getiren Milletvekili Mustafa Canbey; “AK Parti’nin en önemli gücü, birlik ve beraberliğini sağlamış olmasıdır. Şairin dediği gibi ‘bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM ETSİN

AK Parti Erdek İlçe Başkanlığında AK Parti’nin önceki dönem ilçe başkanlarıyla ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey; “Sizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Sizler, ilçe başkanlığı döneminizde gerçekleştirdiğiniz hizmetlerle adlarını tarihe yazdırmış bir kadrosunuz. Nice siyasi başarıların, seçim zaferinin sevincini hep birlikte yaşadık. Şehirlerimize ve ilçemize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu birlikte yaşadık. Hemşehrilerimizden aldığımız nice duanın içimize verdiği huzura birlikte şahit olduk. Nice badireleri birlikte aştık. Çok şükür bugünlere geldik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Çünkü AK Parti’nin en önemli gücü, birlik ve beraberliğini sağlamış olmasıdır. Şairin dediği gibi ‘bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mustafa Canbey, Erdek’te Ticaret Odası Başkanı Turan Gün’ü ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Saçıl’ı ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ İNŞALLAH

Milletvekili Mustafa Canbey’in Bandırma ilçesinde ilk durağı AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı oldu. Burada teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Milletvekili Canbey; “Ülkemizin büyüklüğünden, milletimizin potansiyelinden, insanımızın azminden habersiz anlayışa rağmen Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşacağız inşallah” dedi. Teşkilat mensuplarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Hizmet Binası’nı ziyaret eden Milletvekili Canbey, ilçedeki çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’i ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik ve Spor Merkezi’ni de ziyaret eden Mustafa Canbey, gençlerle be çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.