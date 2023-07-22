Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, basında sansürün kaldırılışının 115. Yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayımladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması, aydınlatılması için en büyük vazifeyi icra eden tarafsız, onurlu gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Yaptıkları doğru, gerçek ve tarafsız haberlerle gündem belirleyen, vatandaşların bilgilenmesini sağlayan ve toplum yararını gözeten onurlu gazetecilerimiz sayesinde basın ve gazetecilik hatırı sayılır meslekler arasında mücadelesini sürdürmektedir. Ülkemizde ne yazık ki onurlu gazetecilere doğru ve gerçek haberler yaptıkları için büyük baskı var. Tutuklu gazeteci sayısında ilk on arasında olan ülkemiz için bu durum kabul edilebilir değil. Oysa basın ve gazetecilik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında, Anadolu’nun her köşesindeki vatandaşlarımızın olup bitenden haberdar olmasında büyük bir güç, milletin sesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk basının önemini “Bir milleti aydınlatma ve uyarmada bir milletin muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir.” sözüyle açıklamıştır.

Ülkemizin aydınlık yarınları için basının tekrar başlı başına bir okul, rehber olması için hep birlikte mücadele etmeli, basınımızı dördüncü kuvvet olmasını sağlamalıyız. 24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde mesleği gazetecilik olan, doğru ve tarafsız haberleri ile halkın sözcüsü olan onurlu kalemlerin, basın emekçilerinin Basın Bayramı ve Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nü kutluyor, basın şehitlerimizi de saygıyla anıyorum.” dedi.