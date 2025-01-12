Aileyi Destekleme Derneği Başkanı Dr. Cemil Paslı 2025 yılının “Aile Yılı” seçilmesi ile ilgili açıklama yaptı.KONYA (İGFA) - Aileyi Destekleme Derneği Başkanı Dr. Cemil Paslı, toplumların temel taşı olan sağlıklı birey ve huzurlu toplumun gereği aile kurumumuza yönelik saldırılar her geçen gün arttığına dikkati çekerek, ahlak dışı yaklaşımların özendirildiği, geleneklere ve aile yapısına aykırı yaklaşımın sergilendiğine dem vuruldu.

“Aile, toplumu bir bina olarak düşünürsek çimento, bir köprü olarak düşünürsek “kilit taşı” dır" diyen Paslı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi en değerli kurumumuzun kurulması, korunması ve sürdürebilirliği açısından çok değerlidir. Aile, dini, ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan birey ve toplumu olumlu ya da olumsuz anlamda en derinden etkileyen bir yapıdır. İnsan hayatında ilk 5 yıl hayata tesirleri bakımından sonraki 95 yıldan daha önemlidir. Ve bu 5 yılın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir aile içerisinde yaşanması hayati bir ihtiyaçtır. Sapık akımlardan kişinin korumasında ve sağlıklı bir şahsiyet inşasında da en büyük görev aileye düşmektedir. 2025 yılı ”Aile Yılı”nda STK ve Yerel Yönetimler Cumhurbaşkanımızın kamu adına yüklendiği yüke destek vermeli ve işin ucundan tutmalı, aileye yönelik olumlu adımlarda birlikte hareket etmelidir.”