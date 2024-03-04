Dr. Ümit Aktaş “İlaçsız Yaşam” kitabının yenilenen baskısı ve son kitabı “Ümitli Bir Gelecek” ile Bursa Kitap Fuarı’nda çocuklar ve büyüklerle bir araya gelecek.BURSA (İGFA) - Önleyici hekimlik bakışı ile en önemli sağlık sorunlarını merkezine alan 7 kitabı ile okuyucularına yol gösteren, son olarak ilk kez çocuklar için kaleme aldığı “Ümitli Bir Gelecek” kitabıyla çocuklara sağlıklı yaşamın şifrelerini veren Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, Bursa Kitap Fuarı’nda hem söyleşi gerçekleştirecek hem de kitaplarını imzalayacak.

İlk kitabı “İlaçsız Yaşam”ın 10. yılında güncellenmiş ve son referanslara göre genişletilmiş 30’uncu baskısı ile yetişkin okuyucularıyla buluşacak Dr. Aktaş, “Ümitli Bir Gelecek” adlı çocuk kitabıyla minik okuyucularını doğanın mucizeleri ile tanıştıracak.

Dr. Ümit Aktaş, TÜYAP Bursa Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde 2-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Bursa 21. Kitap Fuarı’nda, 10 Mart Pazar günü saat 14.00’te, Çekirge Salonu’nda “İlaçsız Yaşam” başlıklı söyleşisini gerçekleştirecek. Doğru beslenme ve ilaçsız yaşamın sağlığımız üzerindeki iyileştirici gücünü ortaya koyarken, hastalıklara karşı çarenin ilaçta değil doğru beslenmede olduğunu anlatacak olan Dr. Ümit Aktaş, katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Hayy Kitap tarafından başlatılan ‘Çokçocuk- Yeryüzü İyilik Hareketi’ne çocuklar için kaleme aldığı ilham dolu öykü kitabı “Ümitli Bir Gelecek” ile katılan Dr. Ümit Aktaş; kendi yaşam öyküsü üzerinden, çocuklara doğaya sahip çıkmanın, doğal beslenmenin, sağlıklı yaşamayı öğrenmenin ve içlerindeki potansiyeli fark etmelerinin önemini anlattığı kitabıyla fuar süresince minik okuyucularıyla da buluşacak.